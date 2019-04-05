Бойцы армии Хафтара заняли ряд районов на юго-западе Триполи

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи, столкновений пока нет, сообщил источник в ЛНА.

«На данный момент улицы города пустуют, похоже, что почти все жители предпочли покинуть город. Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например, Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что вооруженные столкновения пока не происходили, лишь несколько мелких нападений со стороны банд по пути к Триполи.

Тем временем высокопоставленный источник в структурах ЕС сообщил, что МИД стран ЕС обсудят на переговорах в понедельник обострение ситуации в Ливии. «Ожидаем, что министры на переговорах в понедельник выразят обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии. Мы призываем все стороны незамедлительно снизить эскалацию», – сказала источник.

Другой источник в одной из национальных делегаций заявил, что основным может стать вопрос, как оказать давление на стороны, чтобы остановить боевые действия.

В четверг вечером командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, где заседает так называемое правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. При этом сами министры ПНС покинули ливийскую столицу и направились в Тунис.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагала весной провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи.