Бойцы армии Хафтара заняли ряд районов на юго-западе Триполи

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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Украина стала слабым местом врагов Трампа

Когда Байден весной 2014 года прибыл в Киев, его сразу усадили в кресло президента УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Главный времен Барака Обамы американский куратор Украины рискует получить от бывших подопечных удар в спину. Когда-то Киев с восторгом ловил каждое его слово, а теперь местные правоохранители, похоже, собираются слить генпрокурору США компромат на коррупционный бизнес сына Джо Байдена. «Украинский кейс» на глазах губит мечты Байдена стать 46-м президентом США. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...

Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
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            Бойцы армии Хафтара заняли ряд районов на юго-западе Триполи

            5 апреля 2019, 11:33

            Текст: Алина Назарова

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            Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи, столкновений пока нет, сообщил источник в ЛНА.

            «На данный момент улицы города пустуют, похоже, что почти все жители предпочли покинуть город. Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например, Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», – сообщил источник РИА «Новости».

            Он отметил, что вооруженные столкновения пока не происходили, лишь несколько мелких нападений со стороны банд по пути к Триполи.

            Тем временем высокопоставленный источник в структурах ЕС сообщил, что МИД стран ЕС обсудят на переговорах в понедельник обострение ситуации в Ливии. «Ожидаем, что министры на переговорах в понедельник выразят обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии. Мы призываем все стороны незамедлительно снизить эскалацию», – сказала источник.

            Другой источник в одной из национальных делегаций заявил, что основным может стать вопрос, как оказать давление на стороны, чтобы остановить боевые действия.

            В четверг вечером командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, где заседает так называемое правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. При этом сами министры ПНС покинули ливийскую столицу и направились в Тунис.

            После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

            Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагала весной провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

            Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи.


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