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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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          Что России нужно от сына Каддафи

          Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделки   25 декабря 2018, 11:00
          Фото: Ismail Zitouny/Reuters
          Текст: Олег Москвин

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          Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу?

          Замглавы российского МИДа Михаил Богданов дал понять, что Москва, в принципе, не против поддержать младшего Каддафи. Как стало известно в понедельник, наш дипломат не поддержал прямо кандидатуру Каддафи, но подчеркнул, что никого нельзя лишать права принимать участие в президентских выборах в Ливии.

          «Исторически это общество трайбалистское, то есть большое значение имеет позиция разных племен. Поэтому, думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, – это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса с участием других политических сторон», – пояснил Богданов РИА «Новости».

          Агентство Bloomberg в статье с говорящим названием: «Россия имеет план для Ливии – еще один Каддафи» утверждает: в начале декабря Сейф аль-Ислам направил своего эмиссара к Богданову с письмом для Путина. В письме, утверждает агентство, он излагал свое видение ситуации в Ливии и просил поддержки.

          Мухаммад аль-Кайлюши, один из соратников  Каддафи, факт письма Путину подтвердил, однако опроверг слухи о том, что Путина попросили о помощи. «Мы не затрагивали проблематику баллотирования в президенты, так как об этом еще рано говорить», – сказал аль-Кайлюши агентству Sputnik. Он обратил внимание на то, что даже закон о выборах пока еще не принят.

          «Влияние в Ливии у младшего Каддафи, безусловно, есть,

          – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. – Ему удалось за несколько лет вокруг себя собрать серьезный пул поддержки – и со стороны военных, со стороны местных племенных клановых структур. Он очень перспективный кандидат на предстоящих выборах».

          Тем не менее эксперт не уверен, что Москва уже сделала ставку на Каддафи, да и заявление Богданова не дает оснований для подобных смелых выводов. Вместе с тем Егорченков отмечает: Ливия как экономический партнер чрезвычайно интересна, и в стороне от происходящих там процессов Москва никак не может быть.

          «Не надо забывать, что Ливия была и остается одной из крупнейших добывающих стран региона. На ее территории находится огромное количество запасов углеводородов, путей их доставки, в том числе в Европу», – напомнил Егорченков.

          Два крупнейших нефтяных терминала страны, Рас-Сануф и Эс-Сидр, с сентября 2016 года находятся под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара. Однако европейские правительства и власти США отказываются с ним сотрудничать, заявляя, что покупают нефть только у Национальной нефтяной корпорации правительства Фаиза Сараджа. Это стало одной из решающих причин, толкнувших недавно две противостоящие стороны на переговоры.

          Как напомнил Егорченков, нефтью интересы России в Ливии не ограничиваются. «Есть и другие интересные сферы экономики, зоны, куда Россия могла бы зайти, – говорит он. – До войны, в частности, мы там принимали участие в строительстве железнодорожных линий, а Ливия – страна большая, со сложным климатом, и там железные дороги нужны».

          Наконец, есть военно-техническое сотрудничество, которое, как напомнил Егорченков, во времена Каддафи было очень плодотворным и не ограничивалось продажей оружия, а носило комплексный характер, в том числе включало и обучение ливийских специалистов.

          «Все эти сферы в результате должны, как мне кажется, быть реанимированы в наших двусторонних отношениях», – полагает эксперт. При этом неважно, какой будет фамилия правителя страны, поскольку эти сделки были бы взаимовыгодны для обеих стран.

          46-летний Каддафи теоретически мог бы создать некую третью силу, которую поддержат те ливийцы, кто недоволен, что на власть в масштабах всей страны претендуют Сарадж и Хафтар. Но переоценивать его шансы на успех нельзя. Образ Каддафи привлекает одних ливийцев, уставших от бесконечной войны всех против всех, но других отпугивает. Неслучайна достаточно осторожная реакция Москвы на предложение Сейфа аль-Ислама о дружбе. Но поддерживать с ним рабочие отношения, как со всеми участниками конфликта в Ливии, для Москвы важно. Что и подчеркнул Богданов.

          Напомним, в течение семи лет Каддафи находился в руках так называемых Зинтанских бригад – ополчения племени зинтан, сыгравшего важную роль в свержении Каддафи-старшего. Племя упорно отказывалось передать его Международному уголовному суду или судам в Триполи, заочно приговорившим сына диктатора к казни. Видимо, Каддафи-младший стал предметом какой-то сложной интриги, которую плели Зинтанские бригады. В июне прошлого года они освободили пленника.

          Юридически Сейф аль-Ислам считается освобожденным по всеобщей амнистии, объявленной в 2015 году одним из парламентов Ливии (в стране сейчас два парламента, взаимно не признающих друг друга). Как можно было амнистировать приговоренного к смерти, для знатоков права загадка.

          В Ливии по-прежнему вообще творится немало удивительных вещей. Среди множества сил, контролирующих ее территорию, самых влиятельных – две. На западе страны, в столице Триполи, находится правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Оно сформировано при поддержке Совета Безопасности ООН.

          На востоке, в Киренаике, действует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Он заявляет, что подчиняется одному из правительств Ливии, заседающему в городе Тобруке, но на практике проводит собственную политику. Часто говорят, что Хафтара поддерживает Россия, Сараджа – США, однако в действительности всё куда сложнее.

          Достаточно сказать, что Хафтар в свое время жил в Соединенных Штатах и даже считался сотрудником ЦРУ, а Сарадж неоднократно контактировал и с российским руководством. Как бы то ни было, итогом договоренностей между этими двумя политическими силами и стало решение провести в следующем году президентские выборы.


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