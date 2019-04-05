Армия Хафтара взяла без боя город Гарьян

Мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил, что населенный пункт был занят Ливийской национальной армией (ЛНА) без боя.

«Ливийская национальная армия вошла в Гарьян и установила полный контроль над ним без какого-либо сопротивления со стороны военизированного ополчения, отошедшего в сторону Триполи за несколько часов до прибытия ЛНА», – заявил мэр города Бахлюль ас-Сейид.

По его словам, ситуация в городе спокойная, в близлежащих населенных пунктах не слышны звуки боестолкновений, передает РИА «Новости».

В четверг командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, после чего министры правительства Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис. В пятницу бойцы Ливийской национальной армии под командованием Хафтара уже взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи, а специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии.