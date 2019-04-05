Противник остановил продвижение армии Хафтара

Силы правительства национального согласия в Триполи заявили, что сумели остановить продвижение подразделений национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Ливии Фаеза Сарраджа, бойцы объединенных сил, прибывших из Триполи и Эз-Завии, окружили подразделение Хафтара, закрепившееся в 27 км от ливийской столицы, взяв в плен 150 человек и захватив около 60 автомобилей.

«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта», – уточнил источник.

Кроме того сообщается, что силы правительства национального согласия взяли под контроль район Джанзур, ведущий Триполи. Отмечается, что ситуация в столице спокойная.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагала весной провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

Ранее сообщалось, бойцы маршала Хафтара взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи.

В Кремле заявили, что выступают за мирное урегулирование конфликта в Ливии.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи, а специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии.