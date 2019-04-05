Кремль выступил за мирное урегулирование конфликта в Ливии

Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации в Ливии и настаивает, что единственный выход – это политическое, мирное урегулирование, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации в Ливии. Безусловно, считаем главным, чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития. Также считаем необходимым дальше продолжать все возможные усилия для полного урегулирования ситуации мирными, политическими средствами», – сказал Песков, передает ТАСС.

Комментируя действия фельдмаршала Халифы Хафтара, он заявил, что «Москва в этом не участвует никак».

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

В четверг командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, после чего министры правительства Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис. В пятницу бойцы Ливийской национальной армии под командованием Хафтара уже взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи, а специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии.