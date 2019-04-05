Москва высказалась о наступлении Хафтара в Ливии

Силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, это обернется новыми жертвами и разрушениями, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Всем вовлеченным ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва подчеркнула, что силовой сценарий «отдалит перспективу налаживания устойчивого межливийского инклюзивного политического процесса под эгидой ООН с конечной целью становления единых эффективных государственных институтов через всеобщие выборы».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о безальтернативности политического урегулирования в Ливии призвали ливийские военно-политические силы проявить чувство ответственности за судьбу страны, отказаться от вооруженных методов борьбы за власть и заняться восстановлением ливийской государственности.

Ранее в пятницу командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

В четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Бойцы Ливийской национальной армии взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи, а также без боя заняли город Гарьян. В пятницу продвижение армии Хафтара было остановлено.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.