ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи

Международный аэропорт Триполи находится под контролем сил, поддерживающих Правительство национального согласия Ливии, сообщил представитель этих формирований.

По его словам, аэропорт «полностью освобожден», передает «Интерфакс» со ссылкой на Al Jazeera.

В интернете опубликованы видеозаписи, на которых вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта.

В апреле Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, выступил с обращением, в котором объявил себя главой государства, отвергнув политическое соглашение. В Москве выразили удивление его заявлениями.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт.