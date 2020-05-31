Госдеп использует ливийские деньги против России

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31 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
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Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Госдеп использует ливийские деньги против России

              Госдеп тщательно подсчитывает ливийские деньги, отпечатанные Россией    31 мая 2020, 18:30
              Фото: Ismail Zetouni/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

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              Россия в лице МИДа и «Гознака» крайне резко ответила на обвинения в печатании «фальшивых банкнот» для непризнанного правительства Ливии. Зачем Госдеп США заинтересовался сугубо конфиденциальными процедурами изготовления Россией купюр для иностранных заказчиков, какое отношение к скандалу имеет Мальта - и откуда вообще возник этот скандальный сюжет?

              Госдепартамент США заявил о конфискованной мальтийскими властями партии «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных российским «Гознаком» для восточно-ливийского правительства маршала Халифы Хафтара. Речь идет о сумме, эквивалентной 1,1 миллиарда долларов.

              «Гознак» категорически не согласен как с самим задержанием груза, так и с использованными в сообщении Госдепа формулировками. Задержание в сентябре прошлого года Мальтой партии банкнот, изготовленной «Гознаком» для Центрального банка Ливии в Тобруке, произошло в нарушение норм международного права, а заявление таможенных властей Мальты существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений «Гознака» и заказчика; заказ банкнот был одобрен советом директоров ЦБ Ливии еще в 2015 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Гознака».

              Физически контейнеры с купюрами были задержаны мальтийцами еще осенью прошлого года. На Мальте и ранее случались подобные инциденты, просто сейчас почему-то огласку этой истории организовал Госдеп. Все случившееся имеет только ливийско-мальтийскую подоплеку, а американское внешнеполитическое ведомство просто использовало это события для своей собственной пропаганды. Злые русские еще и фальшивые деньги печатают (в английском оригинале использовалось слово counterfeit, то есть скорее «контрафактные», чем «фальшивые»). «Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии», - заявили в Госдепартаменте США.

              Собственно говоря, ради этой фразы Вашингтон и «высветил» историю на Мальте.

              Что это было?

              Во-первых, деньги не фальшивые и даже не «контрафактные».

              Российский «Гознак» согласно специальному соглашению совершенно официально изготавливает для Центробанка Ливии наличные деньги с 2016 года. Это обычная практика. Далеко не все страны мира (и куда более стабильные, чем погрязшая в гражданской войне Ливия) имеют возможность и технологии печатать банкноты. «Гознак» - один из мировых лидеров этого рынка. Его главный конкурент – британская компания De La Rue. Кроме изготовления наличных купюр, «Гознак» также поставляет на внешний рынок специальную бумагу для печатания купюр. Это обычный бизнес, разве что объект купли-продажи специфический и требует дополнительной охраны при транспортировке. Заказчиком выступает официальное лицо - Центробанк страны-контрагента. Но чисто юридически контейнер со свежими наличными деньгами ничем не отличается от контейнера, например, с импортной обувью. Точно так же он проходит таможенную очистку в порту прибытия. Таким вот образом динары для Ливии и попали в руки мальтийских таможенников.

              Дополнительная деталь – понесет ли «Гознак» какие-то финансовые потери. Нам представляется, что нет. Печатание купюр - это обычный технологический процесс и оплачивается вперед. А какие-то ни было санкции против «Гознака» вряд ли возможны.

              Мальта – не случайное место. «Гознак» работает с островным государством по «сложившейся традиции». Остров использует свое очень удобное географическое положение для перевалки специфических грузов. Кроме того, на Мальте традиционно много фирм-посредников, которые с таким грузом работают. В этом нет никакого криминала или вообще чего-то особенного. Просто так сложилось. В Швейцарии делают часы и сыр, а в порту Ла-Валетты переваливают разные интересные грузы. Практически это происходит так: на Мальту приходит корабль из Санкт-Петербурга, контейнер сгружается на портовый склад. А затем по новой накладной его забирает уже ливийский корабль из Тобрука.

              В истории с Ливией случилось классическое раздвоение личности. Вернее, юридического субъекта – Центробанка. После 2011 года в стране появилось их сразу несколько. Теперь осталось два: в Триполи, который подчиняется Правительству национального согласия (ПНС), и второй в Тобруке, который подчиняется Ливийской национальной армии (ЛНА) и лично маршалу Халифе Хафтару. Обе стороны используют в обиходе собственные деньги взамен динара времен Каддафи. Хафтар печатает свои динары на «Гознаке», а триполитанцы у конкурентов, в компании De La Rue. Правительство в Триполи считается «международно признанным», а Хафтар вроде как мятежник. При этом в обоих Центробанках работают одни и те же люди, что при Каддафи. Это ведомство страны, как и все прочие, просто разделилось на две части по кланово-племенной принадлежности даже на уровне рядового персонала.

              Маршал Хафтар публично подчеркивает, что его Центробанк печатает деньги на «Гознаке». Тем самым он как бы высвечивает Россию как своего союзника. Никто не спорит с тем, что изготовление наличных – это тоже форма политической поддержки, как и форма оказания косвенного влияния. Но и Хафтар, и Саррадж вовсю заняты поиском союзников, потому и открыто афишируют такого рода сделки, нарушая привычный в этом бизнесе режим конфиденциальности.

              При этом по умолчанию и Триполи, и Тобрук признают и используют деньги друг друга по своеобразному курсу. Ни Саррадж, ни Хафтар не издавали никаких указов, запрещающих валюту противоположной стороны. Хотя бы только по этой причине у мальтийцев и США нет никаких оснований арестовывать груз «Гознака». Это своеобразное «водяное перемирие» в финансовой сфере до последнего времени полностью соблюдалось.

              Однако на уровне разведки и частного сыска в последние месяцы начались попытки подрыва финансовой системы противоборствующих сторон.

              В прицеле оказалась в первую очередь Мальта, через которую проходят наличные деньги и ПНС, и ЛНА. Люди Сарраджа в мальтийских газетах публикуют объявления, в которых предлагают скупить валюту Хафтара под 10% комиссионных. Несколько местных частных сыскных бюро начали охоту на тех ливийцев, кто, проживая на Мальте, поддерживает Хафтара в том числе и в финансовой сфере. Эти же люди (и некоторые более крупные и серьезные частные сыскные бюро) заняты поиском «сокровищ Каддафи», которые исчисляют в 150 миллиардов долларов. На Мальте и на Кипре отмечается серьезная активность «финансовых пинкертонов», которые за всю ту же долю малую (10%) предлагают легализовать авуары Каддафи в пользу правительства в Триполи.

              В свою очередь, Хафтар создал в Бейде некое Ливийское аудиторское бюро (LAB), которое обвинило четыре мальтийские посреднические кампании (Tax Free Services Ltd, Akakus International, SAM International и Action Corporation Ltd.) в «контрабанде нелегальной валюты». Имеются в виду деньги триполитанского правительства. Это первый случай такой взаимной пикировки в финансовой сфере и, возможно, это был ответ Хафтара на задержание груза от «Гознака».

              При этом Мальта считается самым коррумпированным государством в Евросоюзе, которое регулярно сотрясают скандалы вплоть до убийства журналистов, занятых расследованием коррупции. Ливийский вопрос же для Мальты – дело первостепенной важности. Из-за своего географического положения Мальта стала одним из основных перевалочных пунктов для потока нелегальных беженцев, и очень от этого страдает. Мальтийское правительство очень обижено на Евросоюз в целом, который «ее бросил» почти в безвыходной ситуации. По большому счету, мальтийцам уже давно все равно, кто там в Ливии в итоге победит, им главное, чтобы этот бардак быстрее закончился. Мальта и так много потеряла из-за резкого сокращения туристического потока, а тут еще ливийцы. С другой стороны, по подсчетам местного Центробанка, контрабанда и нелегальная экономика сейчас составляют более 20% ВВП Мальты. Удивительный показатель для страны-члена Евросоюза.

              Дополнительный игрок здесь – США. Собственно, пафос американцев сводится к ому, что Россия «искусственно подогревает межплеменной конфликт» путем поддержки маршала Хафтара.

              Не было бы России – давно бы в Ливии наступила бы демократия и честные выборы при мониторинге Евросоюза. Это все. Никаких юридических нарушений при поставке Хафтару свежеотпечатанных ливийских динаров нет. Многим, однако, кажется, что это именно «международно признанное» правительство в Триполи представляет из себя конгломерат исламистов, международных террористов, местных бандитов и прочих отбросов общества. И поставлять им наличные, одновременно удерживая в Лондоне золотой запас Ливии, несколько неправильно.

              И странное поведение мальтийской таможни, скорее всего, связано с давлением со стороны США. Мальта сама по себе - «черная дыра» хуже Черногории и Косово. Просто своей изолированностью островное государство реже привлекает к себе внимание. Что там в реальности происходит – мало кто себе представляет. Как и то, какие инструменты могут иметь американцы против мальтийского правительства.

              В целом данный эпизод вполне укладывается в нынешнюю гибридную войну. Его скандальность заключается только в смысле арестованного на Мальте груза. Наличные деньги – это тот самый случай, когда всем сразу все становится интересно. А ведь на деле это обычный бизнес. Только сложный и опасный.


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