Россия резко ответила на обвинения США в «изготовлении фальшивых денег» для Ливии

В Ливии действуют два Центробанка, один из которых расположен в Триполи, а второй – в Бенгазе, глава второго был назначен всенародно избранным ливийским парламентом, потому обвинения США в адрес России о причастности к изготовлению «фальшивых» ливийских динаров беспочвенны, заявили в МИД.

Российское ведомство обратило внимание на заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями валюты, эквивалентной 1,1 млрд долларов США, в американском заявлении купюры названы «фальшивыми», отмечается в сообщении на сайте МИД.

«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Гознак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобрук груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», – отметили в ведомстве.

В условиях фактического двоевластия в Ливии действуют два Центробанка: в Триполи, где работает международное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и Бенгази. Глава ЦБ в Бенгази был назначен всенародно избранным парламентом, потому обладает международной легитимностью, подчеркнули в МИД.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», – заключило ведомство.

Напомним, Госдеп США сообщил, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд долларов, динары якобы напечатал «российский Гознак».

Ранее в Африканском командовании ВС США (АФРИКОМ) заявили, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», которые, по мнению США, воюют на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Газета ВЗГЛЯД писала о боевых действиях в море у Ливии с применением боевой авиации – где, предположительно, МиГ-29 атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.