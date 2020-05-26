В Госдуме ответили на заявление США о поставках Россией истребителей в Ливию

Информация Африканского командования ВС США о том, что России якобы перебросила в Ливию истребители, не соответствует действительности, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», – передает его слова «Интерфакс».

Речь идет о заявлении Африканского командования вооруженных сил США (АФРИКОМ), которое утверждается, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», которые, по мнению США, воюют на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Военные США заявили, что «российские самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера». Утверждается, что истребители прибыли с российской военной базы в Сирию, где их перекрасили и направили в Ливию.

Глава АФРИКОМ генерал Стивен Таунсенд заявил, что американские военные якобы видели, как «Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о боевых действиях в море у Ливии с применением боевой авиации – сообщалось, что неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) якобы атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от 4 до 8 МиГ-29.

21 мая турецкое издание «Сабах» заявило, что силы ЛНА Халифы Хафтара якобы получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны.