Стали известны причины задержания российских социологов в Ливии

Результаты социологических опросов, проведенных российскими специалистами, стали причиной их задержания нынешними властями в Триполи. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич, комментируя захват своих коллег ливийскими полевыми командирами. Он подчеркнул, что социологи въехали на территорию странны абсолютно законно.

«В общей сложности в ливийских тюрьмах находятся около 200 иностранцев, в том числе двое граждан России, – моряков, захваченных еще в 2016 году вместе с судном «Теметерон», и двое сотрудников нашего Фонда. Все четверо россиян содержатся в тюрьмах по надуманным, фальсифицированным обвинениям», – отметил директор Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич. «По нашим данным, российские граждане подвергаются пыткам с целью выбить из них признание в ведении подрывной деятельности на территории Ливии», – заявил он.

«Инцидент с захватом сотрудников Фонда произошел еще в середине мая, и долго публично не обсуждался, потому что велись закрытые переговоры с использованием посредников», – пояснил глава Фонда, выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве. На конфиденциальности поначалу настояли захватившие россиян представители так называемого Агентства по борьбе с организованной преступностью, – «по факту никому не подчиняющиеся бандиты», рассказал Малькевич.

«К слову, данная организация контролирует все тюрьмы в стране, а ее руководитель Абд ар-Рауф Кара – «один из самых влиятельных полевых командиров в Триполи, ранее обвиненный ООН в незаконных арестах, в пытках и казнях. Все обещания, которые давались представителями ливийской стороны, оказались несостоятельны. Нас обманывали, более того, то что происходило я могу назвать не иначе как политическим шантажом. Так же как в случае с удерживаемыми в Ливии российскими моряками, выдвигались заведомо невыполнимые требования», – возмущается глава Фонда.

«От нас, от некоммерческой организации требовали, чтобы российский МИД скорректировал свою позицию по Ливии, чтобы прекратил контакты с тем-то и с тем-то. То есть набор требований, который мы должны были не просто передать куда-то, а добиться выполнения. Понятно, что такие вещи даже неудобно обсуждать», – полагает он.

Как только Фонд отказался, то сразу, по информации Фонда, со стороны Туниса в Ливию заехали сотрудники ЦРУ. «Они провели несколько допросов наших ребят. А через неделю после этого пошел слив через иностранные СМИ с такими «вкусными» для иностранного потребителя заголовками, типа «русские захвачены за попытку вмешательства в выборы в Ливии» и так далее. Тут я должен напомнить, в стране никаких выборов нет, они не проводятся, они не планируются. В Ливии нет даже закона о выборах. Эти абсурдные обвинения рассыпаются, как карточный домик», – сказал Малькевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Ливии правительством национального согласия (ПНС) арестованы двое россиян по подозрению в попытке повлиять на грядущие президентские выборы. Граждане России якобы пытались добиться встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом.

Напомним, Правительство нацсогласия продолжает удерживать столицу страны – Триполи – в боях с Ливийской национальной армией Хафтара, которого в ряде западных СМИ называют пророссийским. Некоммерческая организация «Фонд защиты национальных ценностей» сообщила, что задержанными являются социологи НКО. В Кремле заявляли, что Москва предпринимает все необходимые меры для выяснения причин задержания российских граждан в Ливии.

«Возникает вопрос, за что власти Ливии взъелись на сотрудников Фонда?

За те исследования, которые там проводились. За социологию, которая была проведена, и которая власти устроить не могла. Так называемое Правительство национального согласия, поддерживаемое ООН, контролирует лишь меньшую часть страны. Остальная территория – под контролем Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Есть еще целый ряд территорий, таких как город Мисурата, который живет сам по себе и куда никого кроме местных жителей не пускают. Есть территории, где правят племена туарегов и так далее. Это все что осталось от той Ливии, которая была единой страной при Муаммаре Каддафи», – пояснил Малькевич.

«Исходя из наших исследований, максимальный рейтинг в стране сейчас у фельдмаршала Хафтара – более 32%, на втором месте сын Муаммара Каддафи - Саиф аль-Ислам, его поддерживают порядка 23%, а по состоянию на текущий момент у главы официального Триполи Фаиза Сараджа – только около 3% сторонников. Кроме того, проведенные опросы свидетельствуют, что более 45% населения с теплотой вспоминают Муаммара Каддафи, относятся к нему по-доброму, ностальгируют по тем временам. Нынешним разгулом бандитизма в Ливии недовольны 85% населения», – перечислил Малькевич.

«Результаты этих опросов, видимо и стали одними из последних капель, приведших к захвату российских граждан, наших коллег-социологов, которые легально въехали в страну и легально работали. В ночь на 17 мая их захватили. Неизвестные с оружием в масках подъехали на пяти джипах, ворвались в снятый нашими коллегами дом и увезли их в неизвестном направлении. Во время захвата, по нашим данным, среди нападавших звучала, в том числе, и английская речь. До сих пор россиянам не предоставлено адвокатов, тот адвокат которого мы нашли также был сам схвачен и посажен в тюрьму. А это между прочим, очень известный в Ливии правозащитник, уважаемый человек», – сообщил Малькевич.

«Надежда сейчас на международное сообщество, потому что это единственный инструмент давления. Если перестанут обслуживать экономические интересы бандитов, покупать у них ресурсы на Западе, вся их власть в стране рухнет как карточный домик», – добавил член ОП.