Песков рассказал о мерах по выяснению причин задержания россиян в Ливии

Москва предпринимает все необходимые меры для выяснения причин задержания российских граждан в Ливии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам, действительно, стало известно из сообщений СМИ о задержании российских граждан в Ливии, и по линии министерства иностранных дел предпринимаются все необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин», – сообщил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Напомним, Правительство нацсогласия (ПНС) Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи. Эти сведения подтвердили в прокуратуре ПНС Ливии.

Некоммерческая организация «Фонд защиты национальных ценностей» сообщила, что задержанными являются социологи НКО, проводящие исследования, не влияющие на электоральные процессы в стране.