Генпрокуратура ПНС Ливии подтвердила задержание россиян

Генеральная прокуратура Правительства нацсогласия Ливии заявила, что двое россиян и три ливийца были задержаны за попытку повлиять на грядущие президентские выборы.

«Двоих россиян и трех ливийцев задержали за попытку повлиять на предстоящие выборы в стране. Имена сейчас не вспомню, фамилия одного из задержанных – Шугалей», – заявил глава отдела уголовных расследований при прокуратуре ПНС Ливии ас-Садык ас-Сур, передает РИА «Новости».

По его словам, россияне приехали в Ливию в марте, были задержаны в мае. Представитель ведомства сообщил, что его отдел вместе с управлением разведки ПНС «продолжают расследование по этому делу».

«Россияне контактировали с различными ливийскими сторонами, в том числе два раза лично встречались с Сейф аль-Исламом Каддафи (сыном Муаммара Каддафи – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил ас-Саур.

Ранее в пятницу сообщалось, что Правительство нацсогласия Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.

Некоммерческая организация «Фонд защиты национальных ценностей» сообщила, что задержанными являются социологи НКО, проводящие исследования, не влияющие на электоральные процессы в стране.