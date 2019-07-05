Задержанные в Ливии россияне оказались социологами

Задержанные в Ливии россияне являются сотрудниками некоммерческой организации «Фонд защиты национальных ценностей», они были задержаны еще в мае. Об этом заявила сама НКО.

«Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе – известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы Фонда Максима Шугалея. Сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране», – говорится в сообщении на сайте фонда.

В НКО подчеркнули, что российские социологи не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, их работа заключалась в наблюдении за ситуацией в стране.

«Сотрудники Фонда были задержаны еще в мае 2019 года, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении», – уточняется в сообщении.

По тем же данным, задержанным до сих пор не предъявлено обвинение.

Ранее в пятницу сообщалось, что Правительство нацсогласия Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.