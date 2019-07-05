Двух граждан России арестовали в Ливии за попытку влияния на президентские выборы

В Ливии правительством национального согласия (ПНС) арестованы двое россиян по подозрению в попытке повлиять на грядущие президентские выборы, пишут СМИ.

Граждане России якобы пытались добиться встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, об этом заявили в прокуратуре ПНС, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Личности арестованных не называются.

В МИД России сообщили, что обратили внимание на сведения о задержании двух российских граждан в Ливии, передает РИА «Новости». Ведомство отметило, что эти данные проверяются.

Отмечается, что официального уведомления от ливийской стороны о задержании россиян не поступало.

Напомним, Правительство нацсогласия продолжает удерживать столицу страны – Триполи – в боях с Ливийской национальной армией Хафтара, которого в ряде западных СМИ называют «пророссийским».