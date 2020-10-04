Алиев потребовал извинений от Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» потребовал извинений от Парижа за слова французского президента Эммануэля Макрона о переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тыс. бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность», – приводит его слова РИА «Новости».

Макрон ранее заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

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Кроме того, МИД России выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.