Минобороны НКР заявило об ожесточенных боях на южном направлении

Боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются, наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника, сообщило Минобороны НКР.

«В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В минувшую субботу в парламенте Армении сообщили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

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