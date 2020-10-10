Глава МИД Армении оценил роль России в заключении соглашения о перемирии в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению страны сообщил об особой роли России в достижении соглашения о прекращении огня в Карабахе.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента Владимира Путина. Он приложил личные усилия, как и другие. Но мы собрались, чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом России с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», – передает РИА «Новости» его слова.

Мнацаканян также выразил надежду, что после 12.00 удастся остановить «этот серьезный вызов – ситуацию, угрожающую соотечественникам».

При этом глава МИД подчеркнул, что озабоченность Армении физической безопасностью (жителей Карабаха) полностью себя оправдала.

«В процессе мирных переговоров для нас была и остается первостепенной безопасность наших соотечественников. Особое значение для нас имеет признание их прав на самоопределение и реализация этого права. Это позволит нашим соотечественникам достичь важной цели, закрепляющей реалии, то, что они должны жить свободно, в статусе, позволяющем распоряжаться своей жизнью и судьбой, как единица, которая будет всеми признана со всех точек зрения как независимое государство», – добавил министр.

Кроме того, Мнацаканян отметил роль остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ, напомнив о заявлении президентов и глав стран-сопредседателей, отдельных шагах президентов, в частности, Франции, позиции президента и госсекретаря США, «показавшей глубину их обеспокоенности и серьезность ситуации».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан также решил ввести военное положение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД