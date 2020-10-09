В устроенный Карабахом «котел для азербайджанцев» верить нельзя

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    В устроенный Карабахом «котел для азербайджанцев» верить нельзя

    Азербайджанский генерал Маис Баркударов возглавляет корпус, который якобы попал в окружение в Карабахе    9 октября 2020, 18:45
    Фото: CBC TV Azerbaijan/Youtube
    Текст: Евгений Крутиков

    Вот уже несколько дней с подачи высшего руководства Армении обсуждаются сообщения об окружении и котле, в который якобы попал азербайджанский военный корпус. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил даже о «ключевом моменте» для всех ведущихся сейчас в регионе боевых действиях. Почему заявления эти звучат крайне сомнительно?

    Еще поздно вечером 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что командование армянской армии начало осуществление «беспрецедентной операции» на южном участке фронта (Джабраил-Физули). Пашинян отметил, что, судя по поступающей информации, задумка карабахских военных сработала. Армия обороны Карабаха «предприняла на юге республики тактические шаги, оставила коридор и заманила туда военный корпус Азербайджана», - подчеркнул премьер-министр.

    «Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», - заявил глава правительства Армении и добавил: «Очень важно, что туда со стороны Азербайджана зашло много техники. Большая часть уничтожена или просто брошена бежавшими азербайджанцами».

    Весь следующий день, 8 октября ожидалось подтверждение этой информации. Это выразилось в том числе и в активном распространении через социальные сети слухов о «котле». Дело в том, что ранее карабахцы уже дважды сообщали о проведении аналогичной операции - в Мадагизе на севере и все там же на южном направлении у Джабраила. О событиях в районе Мадагиза своевременно было опубликовано соответствующее видео, хотя впоследствии армянским войскам все-таки пришлось оставить соседнее село Талыш. По поводу же операции на южном участке фронта никаких визуальных подтверждений до сих пор не поступило.

    Что же произошло на самом деле?

    Сводный корпус азербайджанской армии под командованием генерал-майора Маиса Баркударова десять дней медленно продвигался по степи вдоль долины реки Аракс и границы с Ираном. Ему удалось занять практически всю степную зону Джебраильского района с множеством мелких сел и подойти непосредственно к городу Джебраил. После этого армянское командование публично заявило о тактическом отступлении из этого района в предгорья с целью «избежать лишних жертв».

    Принадлежность города Джабраил в настоящий момент остается спорной. Азербайджанская сторона утверждает, что она его давно захватила, но, похоже, что это не совсем так. Зайти, может быть, и зашли, но закрепиться под прямым огнем армянской артиллерии - это уже другая проблема. Баку демонстрирует видео из развалин местных мелких населенных пунктов, а Ереван в ответ склоны гор, покрытые телами азербайджанских солдат. В какой-то момент корпус генерала Баркударова столкнулся с более плотной обороной армян, остановился и стал нести тяжелые потери. Несколько раз азербайджанские войска попадали в одну и ту же ловушку: они скачками продвигались вперед и попадали под огонь РЗСО и артиллерии карабахцев.

    Корпус Баркударова три дня назад сменил тактику и вместо лобовой атаки на предгорья вдруг пошел по Геянской степи вдоль границы с Ираном по долине реки Аракс. Азербайджанцы таким образом просто занимали свободную территорию, которую никто и не оборонял вовсе, но фланг их наступления откровенно провисал. При некотором напряжении сил армянская сторона могла перерезать узкий коридор от Джебраила до иранской границы и закрыть передовые части азербайджанского корпуса в мешок.

    На Донбассе на первом этапе войны в 2014 году такой фокус стал классическим элементом подвижной обороны ополченцев против хаотично метавшихся по всему региону украинских частей.

    Как только украинские десантники заходили слишком вглубь территории, их тут же прижимали к российской границе и либо вынуждали сдаться, либо уничтожали артиллерией.

    Видимо, эту гипотетическую операцию и имел в виду Никол Пашинян. Другое дело, насколько она удалась в реальности. На данный момент нет никаких подтверждений, что конфигурация фронта в Карабахе на южном направлении хоть как-то изменилась. Продвижений ни с той, ни с другой стороны за последние два дня не отмечено.

    Достоверно можно говорить только о том, что армянской стороне удался тот тактический прием, который она уже несколько раз использовала: азербайджанские части подпускались на расстояние, на котором их можно было накрыть огнем РЗСО и после того, как их туда много набивалось, их накрывали сразу всех. Вообще азербайджанцы стараются избегать прямого огневого контакта, но не могут отказать себе в стремлении поднять на камеру флаг над очередными развалинами сел. Потому «половецкая тактика» с «вынужденным отступлением» дает хорошие результаты.

    По не подтвержденным данным, можно говорить примерно о двухстах погибших азербайджанских военнослужащих и нескольких десятках единиц боевой техники, потерянных в результате применения Карабахом подобной тактики на южном участке фронта. Отдельной строкой проходят потери азербайджанцев в артиллерии. Похоже, что на южном участке армянской стороне удалось накрыть несколько гаубичных батарей, Д-30, которые азербайджанцы подвели слишком близко.

    И все же вряд ли речь может идти о разгроме корпуса Баркударова и о каком-либо коренном переломе в ходе боевых действий. Не соответствуют действительности и фальшивки о якобы попадании генерала Баркударова в плен. Эти слухи, судя по всему, распространялись даже не армянской стороной, а недоброжелателями генерала внутри Азербайджана. Локальный успех Армении действительно есть, но это успех в пассивной обороне. При этом корпус Баркударова никуда не делся, и весь день 8 октября и первую половину 9-го октября продолжались попытки азербайджанцев атаковать армянские позиции в районе выше и севернее Джабраила.

    Тем не менее, можно утверждать, что продвижение азербайджанской армии на южном участке фронта практически остановилось.

    Азербайджан достиг в этом районе максимума возможного - кроме разве что теоретического захвата города Физули как о цели номер один. Можно с некоторым оптимизмом говорить о том, что на южном участке фронт стабилизируется, поскольку азербайджанская сторона не готова штурмовать горную зону, а лимит продвижения вдоль реки Аракс исчерпан. Армянская же сторона объективно пока не имеет возможностей для осуществления масштабной контрнаступательной операции. У армянской стороны не находится достаточно сил и средств даже для маневренной обороны, иначе это действительно могло бы закончится для азербайджанского корпуса купанием в Араксе.

    Достижение естественного предела возможностей обеих армий само собой подталкивает и Баку, и Ереван к началу политического диалога. Азербайджан находится в более выгодном положении в силу тактических успехов и захвата части территории, а вот армянской стороне приходится в такой обстановке изобретать неожиданные ходы. Завышенные ожидания от «тактической ловушки» были связаны со слишком уж пафосным выступлением Никола Пашиняна и общей тональностью информационной войны.

    Пашинян не военный человек. Есть основания полагать, что он, скорее всего, просто поторопился с победной реляцией. Перед началом политических консультаций о прекращении огня в Москве обеим сторонам необходимо продемонстрировать свои успехи. Это и привело к волне непроверенной информации о «котле» и «разгроме» азербайджанского корпуса. 

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