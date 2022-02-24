Эксперт: Россия должна остановить на Украине «гибридный геноцид»

«Главная цель операции – добиться по-настоящему мирной жизни на Украине, а для этого надо провести там демилитаризацию и денацификацию, то есть разоружить и обезвредить захвативших там власть нацистов. Других целей у операции нет, больше ничего и не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя операцию российской армии на Украине.

«Россия проводит миротворческую операцию, одна из целей которой – денацификация. Надо прекратить гибридный геноцид, который в течение многих лет реализуют неонацисты на юго-востоке Украины. Да и не только на юго-востоке – можно вспомнить и трагедию в Одессе. Это было невозможно терпеть. Это было унижение не только для живущих там несчастных людей, это было и наше унижение. Долгие годы киевские политики вели переговоры, тянули время, а по сути унижали великое русское государство, уничтожая в Донбассе русских людей. При этом нацисты посмеивались за кулисами, говоря, что «нам ничего за это не будет, потому что у нас-де идут переговоры», – напомнил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Теперь же произошло эпохальное событие. За последние 30 лет было лишь два эпизода, отдаленно напоминающие нынешнюю операцию. Это миротворческая пятидневная война в Грузии, которая потом обернулась признанием двух новых государств – Южной Осетии и Абхазии. Второе – это возвращение Крыма в 2014 году. Но за все 30 лет новейшей истории мы не видели подобного масштаба уверенной заявки на подтверждение статуса России как великой державы», – считает политолог.

«Сегодня многие сограждане, в том числе и коллеги, и журналисты, мои знакомые забивают социальные сети постами о том, что «война – ужас», мол, мы этого не хотим. Всем, кто выступает с таких антивоенных, пацифистских позиций, я хочу сказать: на самом деле все, кто по-настоящему против войны, находятся сейчас в одном окопе с президентом Путиным и российской группировкой миротворческих сил. Группировкой, которая принуждает сумасшедшую киевскую власть к миру на территории Украины, – считает Мартынов. – Цель операции миротворческая, чтобы больше не было гражданской войны между жителями Украины».

Напомним, в ночь на четверг президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты жителей Украины от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации республики, предания суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и против граждан России.

Ранее Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии было поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Призыв восстановить мир на Украине подписали более тысячи студентов в России, в том числе из ВШЭ, МГУ, РГПУ им. Герцена и других университетов. «Мы за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014, так было с 2014 по 2022 в Донбассе, так – сейчас», – говорится в тексте петиции.

«Главным поводом для нашей миротворческой операции стало признание ДНР и ЛНР. В соответствующих указах президента России есть пункты о военной помощи Донецку и Луганску в случае, если они попросят. Такие просьбы не заставили себя ждать, и Москва откликнулась, – пояснил эксперт. – Вопреки утверждениям западных политиков, вопроса о «военной оккупации» всей Украины Москва вообще никогда не ставила. В приказе верховного главнокомандующего говорится о принуждении к миру нынешнего киевского режима. А принуждение к миру предполагает дальнейшее дипломатическое решение вопроса».

«Мы же с вами помним, как Грузию принуждали к миру, когда она напала на Южную Осетию. Что было сделано? Благодаря операции нашей армии произошло серьезное отрезвление этих сошедших с ума грузинских силовиков. Потом уже начались разные дипломатические контакты», – напомнил политолог.

«Помимо денацификации, еще одна задача операции – демилитаризация, в частности уничтожение украинской военной инфраструктуры, которая угрожает как ДНР и ЛНР, так и самой России. В военной доктрине Украины Россия фигурирует как прямой враг, который с 2014 года якобы воюет в Донбассе. Последней каплей, видимо, переполнившей терпение Москвы, стала угроза Зеленского о том, что Украина выходит из Будапештского меморандума и намерена в будущем вновь овладеть ядерным оружием», – сказал директор института.

По мнению эксперта, в результате операции будет обеспечена безопасность самой России, а во-вторых – безопасность граждан, проживающих на юго-востоке Украины и в республиках Донбасса в частности. «Москва была вынуждена решать вопрос силовым путем, так как Киев игнорировал попытки решения вопроса мирным путем в рамках Минских договоренностей», – подытожил Мартынов.

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