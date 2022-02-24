Петицию с призывом восстановить мир на Украине подписали более тысячи студентов в России

Студенты российских вузов создали и подписали петицию с призывом восстановить мир на Украине и в Донбассе.

Среди подписавших петицию студенты ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена и других университетов страны.

«Мы за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014, так было с 2014 по 2022 в Донбассе, так - сейчас! Наша задача – помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации», – говорится в тексте петиции на сайте change.org.

«Мы молчали 8 лет, сейчас мы говорим - мы хотим помочь нашим братьям - славянам. Мир наступит! Давайте приблизим его - поможем тем, кто сейчас на территории Донбасса, кто страдает. На фоне всей поднявшейся истерии мы призываем сохранять холодный рассудок и показать, что в России есть настоящее студенчество!» – заявляют авторы.

Студенты призывают, чтобы все разрешилось в кратчайшие сроки. «А наша задача – быть теми, кто в будущем, где бы он ни был, не допустит повторения того, что произошло в 2014 и того, к чему это привело!» – заключили авторы.

По состоянию на 19.25 мск петицию подписали более 1700 человек.