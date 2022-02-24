Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине

«Российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Храмчихин. Ранее Кремль назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку», – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

В целом, окончание спецоперации, считает эксперт, Москва планирует на 18 мая – даты, до которой Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы.

Храмчихин предполагает, что российская армия зайдет на достаточно большое расстояние вглубь территории Украины. «Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», – сказал собеседник.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что денацификация предполагает освобождение Украины от нацистов. Он добавил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.

Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры – аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.

В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в оборонном ведомстве.