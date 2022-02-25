Подвиг российского спецназа открыл дорогу на Киев

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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
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Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Николай Силаев
Николай Силаев, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Подробности...

Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Россия начала демилитаризацию Украины

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    Подвиг российского спецназа открыл дорогу на Киев

    24 февраля. Российский спецназ на окраине аэропорта Антонов
    		   25 февраля 2022, 23:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Сергей Жданов

    Российская армия в пятницу вошла в Киев. Это произошло всего лишь на вторые сутки после начала специальной военной операции на Украине, а значит, происходящее можно оценивать как грандиозный успех. Однако есть основания полагать, что весь план операции висел на волоске – и все получилось успешно только благодаря настоящему подвигу бойцов спецназа.

    Российская армия вошла на территорию Украины с нескольких разных направлений. Самое очевидное, конечно же – на Харьков, вечером в пятницу там зафиксированы интенсивные перестрелки.

    Тяжелейшие бои ведутся в Донбассе, и ведут их войска недавно признанных республик, ДНР и ЛНР. По последним сообщениям, войска ДНР при поддержке ВС РФ прорвали оборону украинских нацбатов и глубоко продвинулись в направлении Волновахи.

    Быстро развивается успех на южном направлении. Российские войска прошли Херсон, к вечеру зафиксирован вертолетный десант в Николаеве, интенсивная работа зенитной ствольной артиллерии наблюдается в Одессе (предположительно по российским БПЛА).

    Но самые главные события происходили на севере Украины, в районе Киева. Именно там, в аэропорту Гостомель еще накануне, 24 февраля был высажен еще один вертолетный десант.

    И о его появлении там немедленно узнала едва ли не вся планета. Такой масштаб этому событию придал глобальный американский телеканал CNN, а точнее говоря, его съемочная группа, работающая в данный момент в Киеве. Корреспондент CNN Мэтью Ченс, услышав перестрелку в двадцати километрах от центра города, немедленно отправился на место событий. После чего сотни миллионов человек во всем мире увидели короткий, но очень впечатляющий ролик, сопровождавшийся словами Russian spetznaz.

    На видео несколько человек, не суетясь, под звуки автоматных очередей обустраивали огневую позицию на одной из окраин гигантского аэродрома Гостомель. Пафос сюжета был мощным и прямолинейным – российские войска всего лишь через несколько часов после начала операции оказались на окраине украинской столицы. Представить подобное еще накануне было немыслимо.

    Что же такое Гостомель, почему и как там оказались бойцы российских спецподразделений – и почему это имеет настолько большое значение?

    Аэродром «Антонов» (еще несколько лет назад носивший официальное название Гостомель) – «домашний» аэродром знаменитой компании Антонов. Он находится в 25 км к северо-западу от центра украинской столицы. Именно здесь расположен родной ангар легендарного сверхтяжелого самолета Ан-225 «Мрия». Здесь были построены и совершили первые полеты и более ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП – 3,5 тысячи метров, занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.

    Вечером 24 февраля появились сообщения о том, что на аэродроме высажен российский десант. Началась перестрелка (после чего туда и рванулась съемочная группа американского телеканала). В телеграм-каналах появились фотографии группы российских вертолетов над аэродромом.

    Именно в этом и заключается тяжелая работа передовой группы спецназа ВДВ. Ее задача, в частности – высадиться (чаще всего вертолетным способом) на находящийся в тылу противника аэродром, занять оборону, обезопасить его и подготовить к приему основной группы. Эта основная группа должна прибыть уже не на вертолетах, а на тяжелых военно-транспортных машинах, например, Ил-76. Которые вмещают около 200 человек личного состава. И которые позволяют в считанные часы перебросить несколько полков в полном боевом снаряжении в нужную точку.

    С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева. Он ближе других к центру города. И самое главное – он ближе всего к белорусской границе (всего лишь порядка 60-70 км), откуда и выдвинулся российский десант. Судя по всему, вертолеты спецназа преодолели это расстояние над Днепром, который в этих местах, от белорусско-украинской границы до Киева, чрезвычайно широк.

    Иначе говоря, взятие, захват и контроль Гостомеля – в данном случае ключ ко всему Киеву. Важнейшее условие успеха всей операции, проводимой Россией. Мгновенное появление в двадцати километрах от центра украинской столицы дивизии ВДВ России означает нож у сердца киевского режима. Это самое важное направление операции – не принижая, конечно, значения всех остальных. Не говоря уж о том, что именно с этого аэродрома до последнего момента оставалась возможность подняться в воздух – то есть теоретически, именно отсюда могли бы сбежать куда-нибудь в Польшу нынешние руководители киевского режима.

    Разумеется, значение происходящего мгновенно поняли в киевском военном руководстве. Всю ночь на 25 февраля украинские телеграм-каналы, СМИ, официальные и полуофициальные лица наперебой докладывали о том, что в окрестностях Гостомеля идет интенсивный бой. Что «ВСУ вернули контроль над аэродромом». Что «русский десант уничтожен». Что на его отражение направлены все возможные силы, находящиеся под рукой.

    Сообщения эти регулярно опровергались – но потом появлялись вновь. Утром было окончательно заявлено, и не кем-нибудь, а министром обороны Великобритании – «русский десант под Киевом провалился, Россия потеряла сотни бойцов».

    Основания для таких заявлений, к сожалению, действительно могли быть. Прежде всего – согласно открытой информации, на Гостомель были высажены всего лишь двести бойцов спецназа. Да, это немало – но и не так уж много. Направить против них мотострелковый полк, усиленный танками – и за несколько часов вопрос должен быть решен.

    Однако утром 25 февраля выяснилось, что перестрелка в Гостомеле вовсе не затихла – как должно было произойти, если бы спецназ действительно был уничтожен. Наоборот, она усилилась. А по соседству с Гостомелем внезапно начались другие бои. И появились сообщения совсем о других танках – российские боевые машины обнаружились возле населенного пункта Ворзель, в десяти км от аэродрома.

    Это была, судя по всему, специальная группа помощи. Она, как можно предположить, всю ночь пробивалась к окруженным на аэродроме бойцам спецназа – и деблокировала ее наконец. Вслед за ней появились сообщения и о других подходящих к Киеву боевых группах российской армии.

    А еще чуть позднее пришло официальное сообщение. «24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <...> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Позднее было заявлено, что российские войска полностью заблокировали Киев с запада.

    Мы пока ничего не знаем о том, что происходило на аэродроме в ночь на 25 февраля. Кто те люди, которые выдержали там бесспорно страшнейший бой. Как им удалось не только победить, но и уничтожить такое количество высокомотивированных сил противника. Мы не знаем, почему в итоге Гостомель не смог принять основную группу десанта – возможно, ВПП была безнадежно повреждена, посадочное оборудование уничтожено. Но несколько вещей уже можно сказать определенно.

    Прежде всего – перед нами пример исключительной доблести и военного мастерства, явленный всем нам в режиме, что называется, реального времени. Бойцы спецназа полностью подтвердили слова президента Путина, сказавшего несколькими часами позже в адрес всех  российских военных – «они действуют профессионально и героически».

    Во-вторых, все они, до единого человека, достойны самых высоких наград.

    И, наконец, в-третьих, самое главное – российские войска к концу светового дня 25 февраля вошли в Киев. Без героического десанта для захвата Гостомеля такой успех был бы категорически невозможен.

    Теперь перед российскими войсками стоит финальная задача – окончательно освободить и украинскую столицу, и всю страну от того морока, который висел над ней последние восемь лет.


     
     
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