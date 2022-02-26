Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Украинские элиты расплачиваются за 8 (а по факту все 30) лет неадекватной политики. За то, что они за деньги американцев (помноженные на их собственную русофобию и стремление обрести субъектность за счет лаяния на медведя) выстраивали проект «Антироссия».

Вместе с ними – уж извините за прямоту – расплачивается и украинское население, которое либо с кастрюлями на голове устраивало майдан в 2014 году, либо не препятствовало ему. То самое население, которое либо поддерживало все последние 8 лет русофобскую политику официального Киева (в рамках которой он, кстати, «воевал» с Россией), либо молча сидело дома и ничего не делало.

И все они – элиты, население – искренне надеялись на то, что Штаты их защитят от российских ответов. Что Украина – это интегральная часть Запада, форпост западного мира, «защищающего цивилизацию от орды». Им рассказывали (причем как свои пропагандисты, так и американские), что Запад их считает частью семьи (в которую вот-вот пустит – то есть примет в НАТО и ЕС), что Запад их не бросит, что Запад их оборонит от внешней агрессии.

Рассказывали – и люди в это поверили. Причем, по традиции, вместе с ними поверили и сами рассказчики. Штаты, естественно, эту веру всячески поддерживали – многочисленными фотосессиями с украинскими политиками, поднятыми в отношении Москвы пальчиками, поставками на Украину оружия.

Однако когда Российская Федерация – уставшая от всех этих многолетних провокаций, испробовавшая все переговорные и уговорные пути решения проблемы, – начала специальную операцию по вскрыванию украинского гнойника, все вдруг убедились, что сказки как-то не помогают.

Вашингтон не просто не ввел войска для защиты украинского режима, но и палец о палец не ударил для того, чтобы хоть как-то сущностно помочь ВСУ сопротивляться наступающим российским частям. Вместо этого американские генералы говорили, что всем нужно смириться со скорым падением Киева – ведь к концу второго дня операции российские дезинсекторы уже окружали столицу образования, ставшего рассадником нацизма на постсоветском пространстве.

Но хорошо, на американское вторжение умные люди особо и не надеялись – после Афганистана и в преддверии выборов в Конгресс Байдену не нужен поток американских гробов с украинской территории (не говоря о том, что подобное вторжение приведет к ядерной войне). Однако жесткие – «адские» – санкции Америка им обещала. Уверяла, что если Россия попробует вторгнуться на Украину, то российская экономика будет уничтожена, а сама Россия станет международным изгоем.

Что же мы видим на самом деле? Да, санкции американцами были введены, да, они тяжелые – но их масштаб далек от «адских». Речь идет о персональных санкциях к российским чиновникам и бизнесменам, ряду российских банков, они касаются суверенного долга, а также запрета на экспорт в РФ ряда высокотехнологичных товаров. К этому Европа добавила ограничения в выдаче виз россиянам, запрет на экспорт самолетов европейских производителей, приостановку участия России в Совете Европы, а также – вот уж катастрофа – исключение России из Евровидения.

Да, возможно будут приняты новые ограничительные меры – например, отключение РФ от системы SWIFT, – но на сегодняшний день их нет. Так почему санкции оказались не тотальными, и даже в какой-то степени хаотичными? Потому что, когда пришло время переходить от слов к делу, США поняли, что Россия – это не Северная Корея и даже не Иран. Одно дело – угрожать ей тотальными санкциями, а другое – принимать их.

В последнем случае Запад ожидает серьезнейший экономический кризис (хотя бы потому, что ЕС не может ничем заменить российский газ), резкий рост военной напряженности, а также окончательное оформление российско-китайского альянса, после которых на планах США по сдерживанию КНР можно поставит жирнейший крест. Кроме того, санкции вынудят Россию (и ряд других стран, против которых они тоже могут быть применены) ускорить поиски альтернативы подконтрольным США финансовым институтам, в результате чего контроль Америки над мировыми процессами еще больше ослабнет.

Наконец, усугубление конфронтации с Россией на фоне неспособности (или нежелания в свете возможных последствий) США поддерживать эту конфронтацию реальными военно-экономическими шагами, ведет к тому, что ряд американских вассалов и подконтрольных им государств начинают делать правильные выводы. Такие выводы, например, уже сделала Грузия, которую многие в России считают безусловным сателлитом Соединенных Штатов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили публично отказался вслед за западными партнерами ввести антироссийские санкции.

И не только потому, что Грузия сейчас зависит от российского рынка. Все больше и больше людей в Тбилиси, которым Штаты рассказывали сказки, осознает, что с Москвой (не желающей грузинам ничего плохого) нужно выстраивать нормальные отношения, а не вести себя в стиле украинских коллег. Впереди другие протрезвения – и не только от соседей России. Выводы о реакции США на украинский кризис сделают, в частности, по обе стороны Тайваньского пролива.

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Именно поэтому Вашингтон, тоже протрезвевший, быстро пришел к осознанию того, что лучше договориться. Напомним, что сразу же после начала российской спецоперации США и ЕС отменили все переговоры на высшем уровне с Россией (то есть с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным), а также ввели против них персональные санкции. Однако уже 25 февраля замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что «если Россия готова остановиться, если Россия готова вернуться к столу переговоров, США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями, постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию».

Москва, вероятно, будет не против – она собирается «остановиться» уже в ближайшие дни, когда зачистит Киев от нацистов, освободит украинскую территорию и начнет там процесс политического транзита. После чего готова сесть за стол переговоров с американцами и вновь поговорить о гарантиях безопасности и других вопросах, к которым США отнеслись так несерьезно в январе и первой половине февраля.

Правда, на этот раз Москва уже не будет просить о выполнении Минских соглашений и нейтралитете Украины – первый пункт ушел с повестки, а второй Россия обеспечила своими силами. Речь пойдет о том, как Москве и Вашингтону сосуществовать в условиях нового мира, возникшего из-за нежелания США исправлять несправедливый старый мир. Фиксации новой реальности, где пространство бывшего СССР (за исключением Прибалтики) теперь является зоной ответственности России.