Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

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26 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути. Подробности...

Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
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Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Николай Силаев
Николай Силаев, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    «я не верю»


    Борис Джонсон и представитель Госдепа заговорили по-русски

    «есть две возможности»


    Экс-премьер Италии: Украинский национализм ответственен за злоупотребления в отношении русских

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    невиданное событие


    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Геворг Мирзаян

    Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 февраля 2022, 12:22

    Украинские элиты расплачиваются за 8 (а по факту все 30) лет неадекватной политики. За то, что они за деньги американцев (помноженные на их собственную русофобию и стремление обрести субъектность за счет лаяния на медведя) выстраивали проект «Антироссия».

    Вместе с ними – уж извините за прямоту – расплачивается и украинское население, которое либо с кастрюлями на голове устраивало майдан в 2014 году, либо не препятствовало ему. То самое население, которое либо поддерживало все последние 8 лет русофобскую политику официального Киева (в рамках которой он, кстати, «воевал» с Россией), либо молча сидело дома и ничего не делало.

    И все они – элиты, население – искренне надеялись на то, что Штаты их защитят от российских ответов. Что Украина – это интегральная часть Запада, форпост западного мира, «защищающего цивилизацию от орды». Им рассказывали (причем как свои пропагандисты, так и американские), что Запад их считает частью семьи (в которую вот-вот пустит – то есть примет в НАТО и ЕС), что Запад их не бросит, что Запад их оборонит от внешней агрессии.

    Рассказывали – и люди в это поверили. Причем, по традиции, вместе с ними поверили и сами рассказчики. Штаты, естественно, эту веру всячески поддерживали – многочисленными фотосессиями с украинскими политиками, поднятыми в отношении Москвы пальчиками, поставками на Украину оружия.

    Однако когда Российская Федерация – уставшая от всех этих многолетних провокаций, испробовавшая все переговорные и уговорные пути решения проблемы, – начала специальную операцию по вскрыванию украинского гнойника, все вдруг убедились, что сказки как-то не помогают.

    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

    Вашингтон не просто не ввел войска для защиты украинского режима, но и палец о палец не ударил для того, чтобы хоть как-то сущностно помочь ВСУ сопротивляться наступающим российским частям. Вместо этого американские генералы говорили, что всем нужно смириться со скорым падением Киева – ведь к концу второго дня операции российские дезинсекторы уже окружали столицу образования, ставшего рассадником нацизма на постсоветском пространстве.

    Но хорошо, на американское вторжение умные люди особо и не надеялись – после Афганистана и в преддверии выборов в Конгресс Байдену не нужен поток американских гробов с украинской территории (не говоря о том, что подобное вторжение приведет к ядерной войне). Однако жесткие – «адские» – санкции Америка им обещала. Уверяла, что если Россия попробует вторгнуться на Украину, то российская экономика будет уничтожена, а сама Россия станет международным изгоем.

    Что же мы видим на самом деле? Да, санкции американцами были введены, да, они тяжелые – но их масштаб далек от «адских». Речь идет о персональных санкциях к российским чиновникам и бизнесменам, ряду российских банков, они касаются суверенного долга, а также запрета на экспорт в РФ ряда высокотехнологичных товаров. К этому Европа добавила ограничения в выдаче виз россиянам, запрет на экспорт самолетов европейских производителей, приостановку участия России в Совете Европы, а также – вот уж катастрофа – исключение России из Евровидения.

    Да, возможно будут приняты новые ограничительные меры – например, отключение РФ от системы SWIFT, – но на сегодняшний день их нет. Так почему санкции оказались не тотальными, и даже в какой-то степени хаотичными? Потому что, когда пришло время переходить от слов к делу, США поняли, что Россия – это не Северная Корея и даже не Иран. Одно дело – угрожать ей тотальными санкциями, а другое – принимать их.

    В последнем случае Запад ожидает серьезнейший экономический кризис (хотя бы потому, что ЕС не может ничем заменить российский газ), резкий рост военной напряженности, а также окончательное оформление российско-китайского альянса, после которых на планах США по сдерживанию КНР можно поставит жирнейший крест. Кроме того, санкции вынудят Россию (и ряд других стран, против которых они тоже могут быть применены) ускорить поиски альтернативы подконтрольным США финансовым институтам, в результате чего контроль Америки над мировыми процессами еще больше ослабнет.

    Наконец, усугубление конфронтации с Россией на фоне неспособности (или нежелания в свете возможных последствий) США поддерживать эту конфронтацию реальными военно-экономическими шагами, ведет к тому, что ряд американских вассалов и подконтрольных им государств начинают делать правильные выводы. Такие выводы, например, уже сделала Грузия, которую многие в России считают безусловным сателлитом Соединенных Штатов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили публично отказался вслед за западными партнерами ввести антироссийские санкции.

    И не только потому, что Грузия сейчас зависит от российского рынка. Все больше и больше людей в Тбилиси, которым Штаты рассказывали сказки, осознает, что с Москвой (не желающей грузинам ничего плохого) нужно выстраивать нормальные отношения, а не вести себя в стиле украинских коллег. Впереди другие протрезвения – и не только от соседей России. Выводы о реакции США на украинский кризис сделают, в частности, по обе стороны Тайваньского пролива.

    Именно поэтому Вашингтон, тоже протрезвевший, быстро пришел к осознанию того, что лучше договориться. Напомним, что сразу же после начала российской спецоперации США и ЕС отменили все переговоры на высшем уровне с Россией (то есть с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным), а также ввели против них персональные санкции. Однако уже 25 февраля замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что «если Россия готова остановиться, если Россия готова вернуться к столу переговоров, США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями, постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию».

    Москва, вероятно, будет не против – она собирается «остановиться» уже в ближайшие дни, когда зачистит Киев от нацистов, освободит украинскую территорию и начнет там процесс политического транзита. После чего готова сесть за стол переговоров с американцами и вновь поговорить о гарантиях безопасности и других вопросах, к которым США отнеслись так несерьезно в январе и первой половине февраля.

    Правда, на этот раз Москва уже не будет просить о выполнении Минских соглашений и нейтралитете Украины – первый пункт ушел с повестки, а второй Россия обеспечила своими силами. Речь пойдет о том, как Москве и Вашингтону сосуществовать в условиях нового мира, возникшего из-за нежелания США исправлять несправедливый старый мир. Фиксации новой реальности, где пространство бывшего СССР (за исключением Прибалтики) теперь является зоной ответственности России. 

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