Украина назначила Западу плату за противостояние с Россией

Пятьдесят два миллиарда долларов просят у Запада на Украине. Пока об этом высказывается не президент страны – но само заявление вполне укладывается в генеральную линию украинской политики. Речь идет о перспективе списания всех внешних долгов Украины – и это имеет прямое отношение к России.

В эту субботу президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Исторически эта дискуссионная площадка возникла для обсуждения способов противостояния влиянию СССР в Европе. Ну а сегодня её повестка очевидна: будут обсуждать «вторжение».

Неудивительно, что украинские политики бросились давать Зеленскому советы. Лучший пока что дала Юлия Тимошенко, предложившая попросить о списании внешних долгов Украины: «...история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств. Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов».

Заявление настолько многослойное, что разобраться нужно детально.

Украина: долги и реструктуризация

Начнём с цифр. На конец 2021 года государственный внешний долг Украины составлял 57,2 млрд долл. То есть одно из двух: либо Тимошенко промахнулась с показателем, либо простить предлагается не всю сумму.

Кроме того, непонятно, как быть с деньгами, которые Украине уже пообещали, но пока не дали. США, Франция, Великобритания, ФРГ, ЕС, Канада в январе-феврале успели пообещать Украине ещё примерно 5 млрд. Итого получается, что прощать нужно не менее 62 млрд.

К тому же непонятно, как быть с долгами Украины перед Россией: 0,61 млрд долл за поставки газа (тянется ещё с 1990-х) и более 3 млрд долл по евробондам (кредит, который Украина отказалась признавать). Хотя с учётом общей суммы это, конечно, не так существенно.

История действительно знает примеры, когда государственные долги списывались, даже крупные. После Второй Мировой войны Франции и Греции списали долгов в размере 50% ВВП, а Германии - на 280%. В 2014 году Россия простила Кубе почти 32 млрд долл долга (советские кредиты и поставки). А в 2020-м Аргентина добилась реструктуризации долга в размере 68 млрд долл: часть задолженности списали, а на остаток снизили платежи с 7% до 3% годовых.

Да и для самой Украины слово «реструктуризация» знакомо. В 2015 году, на фоне экономического кризиса от разрыва экономических отношений с Россией и военных действий, добивших экономику и обваливших курс с 10 до 29 грн за доллар, Украина уже просила о списании долгов и снижении стоимости кредитов. Тогда Украина простили примерно 3,6 млрд (20% суммы перед пулом кредиторов) и на 4 года отсрочили погашение облигаций. Правда, не бесплатно: купонную ставку по облигациям повысили с 7,22 до 7,75%. А часть кредиторов получила т.н. ВВП-варранты со сложным механизмом выплат, зависящим от роста экономики. Причём экономисты уже неоднократно замечали, что выплаты по ВВП-варрантам Украина платит досрочно (даже в 2020-м году, на пике коронакризиса).

Итак, семь лет назад, будучи должной 22 млрд долл, Украина добилась прощения всего лишь 3,6 млрд. И положение Украины тогда было куда серьёзней: без реструктуризации ей грозил дефолт. Но это было не единственной причиной согласия Franklin Templeton, T.Rowe Price, TCW Group и BTG Pactual Europe простить Украине часть долга. Примерно три четверти всей суммы приходилось на Franklin Templeton (США).

Сегодня ситуация немного отличается.

Самый крупный кредитор Украины - МВФ (более 10 млрд долл). За ним - Всемирный банк (более 5,5 млрд), МБРР (ок. 5 млрд долл), ЕС (4,3 млрд). Плюс старые знакомые - пул кредиторов, состоящий из крупных финансовых фондов, кредитующих правительства по всему миру (23,6 млрд долл на 2020 год). Остальное - сумма мелких долгов перед банками, международными финансовыми институтами, правительствами других стран и т.п.

Монетизация войны

Вопрос в другом: а зачем кредиторам прощать Украине долги в таком размере? Тимошенко отвечает и на него: сэкономленные средства страна направит на «...обеспечение [Украины] в достаточном количестве высокотехнологичным оружием».

Это, конечно, аргумент, оборонному лобби США он понравится. Только как убедить держателей украинского долга в том, что им нужно списать миллиарды долларов лишь для того, чтобы эти миллиарды вместо них получил американский ВПК?

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Также Тимошенко апеллирует к Будапештскому меморандуму как якобы обязывающей причине. Политик такого уровня не может не знать, что западная дипломатия относится к этому документу куда менее серьёзно, чем украинская. И не считает себя в связи с ним обязанной Украине хоть чем-нибудь конкретным.

Да, в 2014 году США и Великобритания осудили Россию за его «нарушение». Однако они же считают его не соглашением о гарантиях безопасности (как настаивает Украина), а соглашением «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Поэтому меморандум тут скорее для красного словца и стремления придать больше веса словам, в которые Тимошенко и сама-то не сильно верит.

Впрочем, это не означает, что в словах Тимошенко нет смысла. По сути, она развивает идею, которую Зеленский и его окружение и сами пытаются реализовывать. Тимошенко призывает монетизировать противостояние Украины и России.

Россия для Запада - враг, конкурент за влияние в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Для США персонально - ещё и конкурент на углеводородном рынке ЕС. С этой точки зрения попытки изоляции России, санкции, технологическая блокада - всё это Западу выгодно. Чтобы всё это сохранялось, нужна причина. Украина готова быть такой причиной, но хочет повысить расценки за свои услуги.

Зеленский уже и сам пытался намекнуть на это американцам: мол, если уж пугаете весь мир российской угрозой, компенсируйте нам как-то экономические потери. А то нам в долг перестали давать, уходят скудные инвестиции и курс гривны валится. То есть Тимошенко лишь выступает за то, чтобы торговать с Западом противостоянием с Россией на постоянной основе и даже сделать её основной «экспортной услугой» украинской экономики.

В этом даже есть своя извращённая логика. Мировая экономика - это глобальное разделение труда. Война - товар не хуже любого другого, если уж находятся те, кому противостояние с Россией по тем или иным причинам выгодно. Ну а раз уж Украина теперь на таком противостоянии «специализируется», то действительно грех не попытаться получить от этой ситуации какие-то бонусы. Раз уж иначе украинские власти хозяйствовать не научились.