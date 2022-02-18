Украина назначила Западу плату за противостояние с Россией

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18 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Подробности...
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 5 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    		   18 февраля 2022, 21:15
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Пятьдесят два миллиарда долларов просят у Запада на Украине. Пока об этом высказывается не президент страны – но само заявление вполне укладывается в генеральную линию украинской политики. Речь идет о перспективе списания всех внешних долгов Украины – и это имеет прямое отношение к России.

    В эту субботу президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Исторически эта дискуссионная площадка возникла  для обсуждения способов противостояния влиянию СССР в Европе. Ну  а сегодня её повестка очевидна: будут обсуждать «вторжение». 

    Неудивительно, что украинские политики бросились давать Зеленскому советы. Лучший пока что дала Юлия Тимошенко, предложившая попросить о списании внешних долгов Украины: «...история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств. Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов».

    Заявление настолько многослойное, что разобраться нужно детально.

    Украина: долги и реструктуризация

    Начнём с цифр. На конец 2021 года государственный внешний долг Украины составлял 57,2 млрд долл. То есть одно из двух: либо Тимошенко промахнулась с показателем, либо простить предлагается не всю сумму. 

    Кроме того, непонятно, как быть с деньгами, которые Украине уже пообещали, но пока не дали. США, Франция, Великобритания, ФРГ, ЕС, Канада в январе-феврале успели пообещать Украине ещё примерно 5 млрд. Итого получается, что прощать нужно не менее 62 млрд.  

    К тому же непонятно, как быть с долгами Украины перед Россией: 0,61 млрд долл за поставки газа (тянется ещё с 1990-х) и более 3 млрд долл по евробондам (кредит, который Украина отказалась признавать). Хотя с учётом общей суммы это, конечно, не так существенно. 

    История действительно знает примеры, когда государственные долги списывались, даже крупные. После Второй Мировой войны Франции и Греции списали долгов в размере 50% ВВП, а Германии - на 280%. В 2014 году Россия простила Кубе почти 32 млрд долл долга (советские кредиты и поставки). А в 2020-м Аргентина добилась реструктуризации долга в размере 68 млрд долл: часть задолженности списали, а на остаток снизили платежи с 7% до 3% годовых.

    Да и для самой Украины слово «реструктуризация» знакомо. В 2015 году, на фоне экономического кризиса от разрыва экономических отношений с Россией и военных действий, добивших экономику и обваливших курс с 10 до 29 грн за доллар, Украина уже просила о списании долгов и снижении стоимости кредитов. Тогда Украина простили примерно 3,6 млрд (20% суммы перед пулом кредиторов) и на 4 года отсрочили погашение облигаций. Правда, не бесплатно: купонную ставку по облигациям повысили с 7,22 до 7,75%. А часть кредиторов получила т.н. ВВП-варранты со сложным механизмом выплат, зависящим от роста экономики. Причём экономисты уже неоднократно замечали, что выплаты по ВВП-варрантам Украина платит досрочно (даже в 2020-м году, на пике коронакризиса). 

    Итак, семь лет назад, будучи должной 22 млрд долл, Украина добилась прощения всего лишь 3,6 млрд. И положение Украины тогда было куда серьёзней: без реструктуризации ей грозил дефолт. Но это было не единственной причиной согласия Franklin Templeton, T.Rowe Price, TCW Group и BTG Pactual Europe простить Украине часть долга. Примерно три четверти всей суммы приходилось на Franklin Templeton (США).

    Сегодня ситуация немного отличается.

    Самый крупный кредитор Украины - МВФ (более 10 млрд долл). За ним - Всемирный банк (более 5,5 млрд), МБРР (ок. 5 млрд долл), ЕС (4,3 млрд). Плюс старые знакомые - пул кредиторов, состоящий из крупных финансовых фондов, кредитующих правительства по всему миру (23,6 млрд долл на 2020 год). Остальное - сумма мелких долгов перед банками, международными финансовыми институтами, правительствами других стран и т.п.  

    Монетизация войны

    Вопрос в другом: а зачем кредиторам прощать Украине долги в таком размере? Тимошенко отвечает и на него: сэкономленные средства страна направит на «...обеспечение [Украины] в достаточном количестве высокотехнологичным оружием».

    Это, конечно, аргумент, оборонному лобби США он понравится. Только как убедить держателей украинского долга в том, что им нужно списать миллиарды долларов лишь для того, чтобы эти миллиарды вместо них получил американский ВПК?

    Также Тимошенко апеллирует к Будапештскому меморандуму как якобы обязывающей причине. Политик такого уровня не может не знать, что западная дипломатия относится к этому документу куда менее серьёзно, чем украинская. И не считает себя в связи с ним обязанной Украине хоть чем-нибудь конкретным. 

    Да, в 2014 году США и Великобритания осудили Россию за его «нарушение». Однако они же считают его не соглашением о гарантиях безопасности (как настаивает Украина), а соглашением «уважать суверенитет  и территориальную целостность Украины». Поэтому меморандум тут скорее для красного словца и стремления придать больше веса словам, в которые Тимошенко и сама-то не сильно верит.

    Впрочем, это не означает, что в словах Тимошенко нет смысла. По сути, она развивает идею, которую Зеленский и его окружение и сами пытаются реализовывать. Тимошенко призывает монетизировать противостояние Украины и России. 

    Россия для Запада - враг, конкурент за влияние в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Для США персонально - ещё и конкурент на углеводородном рынке ЕС. С этой точки зрения попытки изоляции России, санкции, технологическая блокада - всё это Западу выгодно. Чтобы всё это сохранялось, нужна причина. Украина готова быть такой причиной, но хочет повысить расценки за свои услуги. 

    Зеленский уже и сам пытался намекнуть на это американцам: мол, если уж пугаете весь мир российской угрозой, компенсируйте нам как-то экономические потери. А то нам в долг перестали давать, уходят скудные инвестиции и курс гривны валится. То есть Тимошенко лишь выступает за то, чтобы торговать с Западом противостоянием с Россией на постоянной основе и даже сделать её основной «экспортной услугой» украинской экономики. 

    В этом даже есть своя извращённая логика. Мировая экономика - это глобальное разделение труда. Война - товар не хуже любого другого, если уж находятся те, кому противостояние с Россией по тем или иным причинам выгодно. Ну а раз уж Украина теперь на таком противостоянии «специализируется», то действительно грех не попытаться получить от этой ситуации какие-то бонусы. Раз уж иначе украинские власти хозяйствовать не научились. 


     
     
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