Украина подает сигналы распада

Киев почти утратил способность управлять областями и районами, сообщили в Минобороны России, а страна распалась на фрагменты. В этих условиях местные чиновники выказали неспособность заботиться о своих гражданах: даже в городах глубоко в тылу не хватает еды в магазинах и лекарств в аптеках. Почему и как это происходит?

«Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны», – заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам генерал-полковника, гражданские власти в населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера.

«В большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения», – добавил он. В частности, должностные лица отказываются помогать с эвакуацией мирных граждан из Харькова, потому что боятся расправы, добавил Мизинцев, ссылаясь при этом на свой разговор с чиновниками в Киеве и Харькове по поводу организации гуманитарного коридора.

При этом на большей части Украины гуманитарная ситуация, к сожалению, стремительно ухудшается, добавил генерал. «Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктов. В указанных городах сегодня налицо практически гуманитарная катастрофа», – сказал Мизинцев.

«На сегодня спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 280 тонн предметов первой необходимости. Также речь идет о продуктах питания и медикаментах», – подытожил Мизинцев.

Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы уже в начале нынешней недели – и виноват в этом в первую очередь мэр города Виталий Кличко. Эвакуация населения так и не началась, хотя даже Минобороны РФ открыто указывало, что по трассе Киев – Васильков можно покинуть пределы столицы, но местная администрация не хотела этим всерьез заниматься, рассказал в своем Telegram-канале политолог Алексей Нечаев.

«Сократилась длительность комендантского часа, люди вышли к магазинам, простояли в огромных очередях – и вернулись домой с пустыми руками. Кличко так и не решил вопрос с логистикой и подвозом продуктов. На правом берегу ситуация чуть получше. Про левый, кажется, он вообще забыл», – писал он. К среде местный бизнес начал решать вопросы с продовольствием, но проблемы с медикаментами остались.

«Эвакуация и «зеленые коридоры» – ключевые запросы жителей города. По данным ООН, страну покинул один миллион человек, из них львиная доля приходится на Киев – и это понятно. Уже 4 марта из города можно выбраться более чем 40 поездами, которые отправляются на Запад. Этого мало, но прогресс есть. Также восстановилась транспортная связь между левым и правым берегами Днепра», – отметил эксперт.

Собеседник также указал на знаковую деталь: многие представители «элиты», сотрудники прокуратуры и «герои майдана» уже покинули Украину – причем без всяких «зеленых коридоров».

Как рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, простые люди в Киеве в эти дни самоорганизуются, пытаясь своими силами организовать доставку пищи в разные уголки города, даже самостоятельно выпекать хлеб, обеспечивать едой стариков и инвалидов. «Потому что городские власти этим вопросом почти не занимаются. Надо понимать, что по факту мэрия больше занимается обеспечением вооруженной силы – территориальной обороны. Если ее не кормить, она займется «самообеспечением», то есть мародерством», – пояснил собеседник.

«Проблема еще в том, что эти банды теробороны бегают по улицам и Киева, и других городов с автоматами и расстреливают того, кто им покажется мародером или диверсантом. В таких условиях люди без особой необходимости стараются по улицам вообще не передвигаться. В том числе и мелкий бизнес, который раньше занимался поставкой в магазины молока или мяса. Теперь такой бизнесмен тоже сидит дома и ждет лучших времен.

Это значит, что запасы продуктов в магазине постепенно будут сокращаться»,

– пояснил Ищенко.

Киевлянка Инна в беседе с «Известиями» рассказала, что в столице «ничего не работает» и у нее «пять дней нет хлеба». «Магазины даже не открываются – жалюзи опустили, и всё. И на улицу люди даже не выходят, это такой ужас. Ночью окошки не горят – в домах сказали окошки черными тряпками позакрывать. Фонари не горят на улицах», – рассказала она, добавив, что стал нестабильным доступ в интернет. Источник издания ForPost в Киеве сообщает, что к четвергу ситуация в городе стала чем-то средним между классическим «майданом» и Сомали в плохом смысле этого слова. В частности, коммунальщики уже несколько дней не вывозят мусор.

По данным Telegram-канала Mash, жители Волчанска в Харьковской области выстраиваются в огромные очереди за гуманитарной помощью, но, по словам местных, получить ее не могут из-за решения мэра Анатолия Степанца отказаться от нее. «Очередь за гуманитаркой. Степанец – глава администрации Волчанска – отказался от предложенной помощи. И вот это – куча людей. Но пока гуманитарку не дают. Военные помогают. А так глава Степанец отказался. Люди, если б его увидели, разорвали», – рассказал снимавший видео местный житель. В других районах Харьковской области, занятых российскими военным, уже в среду удалось организовать раздачу продовольствия. Гуманитарная помощь раздается в Мелитополе и в Запорожской области.

На другом конце республики, в Николаеве, горожане жалуются на перебои с хлебом, возникшие еще в начале недели, хотя российские войска в тот момент были еще очень далеко. «В городе стоит несколько элеваторов, заполненных мукой, однако мэр Александр Сенкевич банально не смог найти грузовики, чтобы доставить муку на хлебозаводы. В итоге в магазинах нет хлеба», – сообщил газете ВЗГЛЯД один из жителей, пожелавший остаться неизвестным. Он добавил, что в аптеках почти нет лекарств, «даже йода и зеленки не осталось», возмущается он.

Зато Сенкевич, как и губернатор области Виталий Ким, не забывает постоянно выступать с призывами «воевать с оккупантами», оба они регулярно отчитываются, как готовят город к «боям с русскими». Губернатор, к примеру, велел отбирать на нужды армии автомобили у тех, кто ездит пьяным. «На нужды военных нужно много автотранспорта. Запасы уже кончаются» – заявлял Ким в своем Telegram-канале.

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В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко подтвердил, что «центр утратил возможность чем-либо помочь региональным администрациям». «Даже если центр сможет организовать денежный трансфер местным властям, это все равно просто бумага в условиях, когда нет ничего другого», – заметил собеседник.

«Конечно, минимальная жизнедеятельность на данной территории обеспечивается – при условии, что городская или территориальная власть хорошо заранее поработала и создала определенные запасы. Но страна уже фрагментирована: блокированные города никому не нужны, они как неуловимый фон», – отметил эксперт.

«В некоторых случаях населенные пункты и даже областные центры еще могут взаимодействовать между собой. Например, Полтава и Черкассы уже могли бы создать себе условную «центровую Украину» и между собой перевозить картошку, хлеб, лекарства. Однако из Киева им могут прислать разве что пламенный привет», – заключил Скачко.

«Центральная власть действительно утратила контроль над регионами, она не может ни организовать подвоз пищи (разве что крупным городам), ни обеспечить водой и светом, – добавляет Ищенко. – Все это падает на местных чиновников, которые либо честно пытаются что-то делать и даже опираются на активистов, либо просто сбегают».

Но не все города Украины оказались на грани гуманитарной катастрофы, заявил эксперт. «Это не повсеместная история. Например, там, где уже давно прошли российские войска, снабжение всем необходимым налажено самой Россией», – рассказал он. «Если линия фронта прошла быстро, вы почти не заметите ничего. Вечером заснули – одни войска, утром встали – уже другие. Но если линия остановилась в вашем городе и не движется неделю, вы почувствуете, как ваш холодильник пустеет», – указал собеседник.

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