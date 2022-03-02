Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения их зоны боев. Наоборот граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий?

Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу назвал основную цель операции на Украине. «Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС Шойгу, выступавшего на селекторном совещании. При этом Россия не пытается оккупировать украинскую территорию, подчеркнул министр, – кроме того, армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей. «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – заверил Шойгу.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу. Тем не менее, армия продолжит операцию вплоть до достижения поставленных целей, пообещал глава Минобороны.

Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, украинские гражданские власти сознательно не эвакуируют мирное население из района предстоящих боев, а командование ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки. «ВСУ используют жителей городов и сел как живой щит. Они ими просто прикрываются. В результате растут риски для простых украинцев, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Естественно, потом в таких рисках обвинят Россию. Только этим уже будут заниматься не сами ВСУ, а кибер-центры НАТО».

«Кто-то на месте что-то снял, отправил куда надо, – и вскоре фейковое видео готово. Инфраструктура действует. Полагаю, не меньше четырех-пяти кибер-подразделений НАТО активно работают в нашем сегменте соцсетей, в Рунете, тиражируют эти фейки», – пояснил Коротченко.

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Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне появилась информаци я о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают.

Тем временем жители Украины действительно снимают и выкладывают в Сеть последствия обстрелов. Так, на одном из таких роликов житель Харькова рассказал о снаряде, попавшем в дом на улице Дружбы народов. «Снесло столб. Попало в первый этаж, все горит, окна людям повыбивало», – заметил мужчина. На другом видео, снятом жительницей Херсона, видно, как снаряд поражает панельную многоэтажку. Автор ролика в ужасе восклицает: «По жилым стреляют!».

Но во вторник, впервые с начала операции один из украинских топ-чиновников признал, что российские войска вовсе не стремятся к жертвам среди мирных украинцев. Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким во вторник сообщил, что российские войска отошли от Николаева на северо-восток, в сторону городка Снигеревка.

«Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города.

Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают. Второй раз идут колонной на город – а там блокпосты в два ряда», – цитирует его «Страна.уа». Губернатор оговорился, что не считает себя военным стратегом, однако, в любом случае, жители Николаева, на его взгляд, сейчас в безопасности.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош предположил, что губернатор не совсем понял тактику ВС РФ. «Наши войска не ставят перед собой цель заходить в города и занимать их: если в населенном пункте, особенно небольшом, нет частей ВСУ, то наши солдаты просто огибают его и движутся дальше», – разъяснил эксперт.

По мнению Бартоша, значительная часть украинского населения осталась в своих домах, потому что верит обещаниям Шойгу вести огонь только по военной инфраструктуре. «Это одна из причин, по которой никакого массового бегства нет. Люди предпочли остаться дома, в большинстве своем, они продолжают верить, что российские военные не будут стрелять по жилым домам», – считает собеседник.

«Отчасти и поэтому многие местные чиновники не принимают решений об эвакуации. Гражданам могли бы приказать покинуть город. Мол, сегодня объявляем эвакуацию, «вам подадут автобусы, собирайте вещи, едем». Но чиновники на местах ведут себя по-разному. Кто-то ожидает, что «русские как пришли, так сами и уйдут», другие берут на себя ответственность и организуют городскую жизнь уже по-новому. Так или иначе здравомыслящие жители должны самостоятельно ориентироваться в ситуации», – сказал Бартош.

Живущий в Москве украинский политэмигрант, бывший главный редактор издания «Киевский телеграф» Владимир Скачко не исключает, что местные чиновники специально не стали вывозить жителей из городов накануне боевых действий. «Конечно, бывает, что эвакуации женщин и детей помешала нехватка транспорта или обычная неразбериха. Но это самые последние причины. На самом деле такая практика отражает отношение власти к собственному народу», – считает Скачко.

По его мнению, эту тактику командиры частей ВСУ и неонацистских батальонов позаимствовали на Ближнем Востоке – у движений ХАМАС и Хезболла. «Боевики указанных организаций размещали бронетехнику, артиллерийские установки, пулеметные гнезда и просто боевые расчеты внутри густонаселенных городов Ливана и Палестины, в жилых кварталах, а то и вообще – в квартирах многоэтажных зданий. Расчет был на то, что армия Израиля не стрелять по ним в ответ», – напомнил эксперт.

«Вот из Мариуполя пришли сообщения о том, что солдаты ВСУ не только организовывают огневые точки в квартирах, но еще и запирают в соседних квартирах жильцов, чтобы увеличить количество будущих жертв», – возмущается Скачко.

«Но надо сказать, что не бывает подобных масштабных операций совсем уж без потерь. И киевские пропагандисты используют факты попадания снарядов в жилые дома для нагнетания русофобии, – поясняет Скачко. – Это невероятно осложняет нравственно-психологический климат вокруг спецоперации. Он может привести к самым страшным последствиям, – вплоть до того, что Москва не доведет ее до конца. Тогда неонацисты будут трубить о своей победе. А что они сделают потом с остатками русскоязычного населения в стране? Можно себе только представить».

Если украинские военные устраивают свои боевые позиции прямо в жилых домах и открывают оттуда огонь, то российские военные вправе дать им бой, подчеркивает Бартош. «Это остается на совести тех, кто прячется за спинами женщин и детей. Нашим солдатам нельзя гибнуть под их прицельным огнем», – отметил военный эксперт.

«Что касается видеокадров попадания снарядов в дома украинцев, нужно понимать, что идет информационная война. Это одно из основных «ветвей» нынешних боевых действий, помимо военно-силовых. Такие ролики я бы рекомендовал воспринимать с большим скепсисом или вовсе игнорировать, поскольку выяснить, откуда на самом деле прилетел этот снаряд, очень сложно. Нужна экспертиза и специалисты», – заключил Бартош. По его словам, ВСУ начали прибегать к тактике стрельбы по своим, чтобы отбить у рядовых украинцев желание доверять Москве.

Во вторник вечером силовые и информационные направления операции неожиданно совпали в ходе российского ракетного удара по киевской телебашне. Сперва Минобороны России выступило с предупреждением о серии ударов. Для остановки информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по ретрансляционными узлам Киева, в том числе технологическим объектам СБУ и 72-го главному центру информационно-психологических операций (ПСО), сообщили в Минобороны. Горожан, проживающих рядом с такими объектами, призвали покинуть свои дома.

Около 18 часов мск обещанные удары были нанесены. По данным ТАСС, в результате обстрела киевской телебашни каналы «Украина-24» и «1+1» перестали работать. Их вещание продолжилось только на YouTube-каналах.

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