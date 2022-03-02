Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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Как устроена украинская фабрика лжи

Рунет переполнен фальшивками, произведенными спецслужбами Украины Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из узлов, обеспечивающих распространение украинской пропаганды по всему миру. Речь идет о 72-м Центре специальных психологических операций. Кто и как создает все эти фальшивки, как именно они выглядят, как их распознать и отличить от сообщений о реальных событиях – и какое иностранное государство помогает украинским спецслужбам их создавать? Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения их зоны боев. Наоборот граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Глобальным мир сбросил маски

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Главным принципом выживания малых и средних стран теперь окончательно становится маневрирование. Тем более, что этот навык может им в будущем пригодиться еще больше. После того, как начнется следующий раунд борьбы за более справедливый мировой порядок. Подробности...

Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
В головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Подробности...
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Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
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Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

    		    2 марта 2022, 11:06
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Ростислав Зубков

    Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения их зоны боев. Наоборот граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий?

    Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу назвал основную цель операции на Украине. «Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС Шойгу, выступавшего на селекторном совещании. При этом Россия не пытается оккупировать украинскую территорию, подчеркнул министр, – кроме того, армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей. «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – заверил Шойгу.

    «В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу. Тем не менее, армия продолжит операцию вплоть до достижения поставленных целей, пообещал глава Минобороны.

    Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, украинские гражданские власти сознательно не эвакуируют мирное население из района предстоящих боев, а командование ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки. «ВСУ используют жителей городов и сел как живой щит. Они ими просто прикрываются. В результате растут риски для простых украинцев, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Естественно, потом в таких рисках обвинят Россию. Только этим уже будут заниматься не сами ВСУ, а кибер-центры НАТО».

    «Кто-то на месте что-то снял, отправил куда надо, – и вскоре фейковое видео готово. Инфраструктура действует. Полагаю, не меньше четырех-пяти кибер-подразделений НАТО активно работают в нашем сегменте соцсетей, в Рунете, тиражируют эти фейки», – пояснил Коротченко.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают.

    Тем временем жители Украины действительно снимают и выкладывают в Сеть последствия обстрелов. Так, на одном из таких роликов житель Харькова рассказал о снаряде, попавшем в дом на улице Дружбы народов. «Снесло столб. Попало в первый этаж, все горит, окна людям повыбивало», – заметил мужчина. На другом видео, снятом жительницей Херсона, видно, как снаряд поражает панельную многоэтажку. Автор ролика в ужасе восклицает: «По жилым стреляют!».

    Но во вторник, впервые с начала операции один из украинских топ-чиновников признал, что российские войска вовсе не стремятся к жертвам среди мирных украинцев. Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким во вторник сообщил, что российские войска отошли от Николаева на северо-восток, в сторону городка Снигеревка.

    «Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города.

    Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают. Второй раз идут колонной на город – а там блокпосты в два ряда», – цитирует его «Страна.уа». Губернатор оговорился, что не считает себя военным стратегом, однако, в любом случае, жители Николаева, на его взгляд, сейчас в безопасности.

    Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош предположил, что губернатор не совсем понял тактику ВС РФ. «Наши войска не ставят перед собой цель заходить в города и занимать их: если в населенном пункте, особенно небольшом, нет частей ВСУ, то наши солдаты просто огибают его и движутся дальше», – разъяснил эксперт.

    По мнению Бартоша, значительная часть украинского населения осталась в своих домах, потому что верит обещаниям Шойгу вести огонь только по военной инфраструктуре. «Это одна из причин, по которой никакого массового бегства нет. Люди предпочли остаться дома, в большинстве своем, они продолжают верить, что российские военные не будут стрелять по жилым домам», – считает собеседник.

    «Отчасти и поэтому многие местные чиновники не принимают решений об эвакуации. Гражданам могли бы приказать покинуть город. Мол, сегодня объявляем эвакуацию, «вам подадут автобусы, собирайте вещи, едем». Но чиновники на местах ведут себя по-разному. Кто-то ожидает, что «русские как пришли, так сами и уйдут», другие берут на себя ответственность и организуют городскую жизнь уже по-новому. Так или иначе здравомыслящие жители должны самостоятельно ориентироваться в ситуации», – сказал Бартош.

    Живущий в Москве украинский политэмигрант, бывший главный редактор издания «Киевский телеграф» Владимир Скачко не исключает, что местные чиновники специально не стали вывозить жителей из городов накануне боевых действий. «Конечно, бывает, что эвакуации женщин и детей помешала нехватка транспорта или обычная неразбериха. Но это самые последние причины. На самом деле такая практика отражает отношение власти к собственному народу», – считает Скачко.

    По его мнению, эту тактику командиры частей ВСУ и неонацистских батальонов позаимствовали на Ближнем Востоке – у движений ХАМАС и Хезболла. «Боевики указанных организаций размещали бронетехнику, артиллерийские установки, пулеметные гнезда и просто боевые расчеты внутри густонаселенных городов Ливана и Палестины, в жилых кварталах, а то и вообще – в квартирах многоэтажных зданий. Расчет был на то, что армия Израиля не стрелять по ним в ответ», – напомнил эксперт.

    «Вот из Мариуполя пришли сообщения о том, что солдаты ВСУ не только организовывают огневые точки в квартирах, но еще и запирают в соседних квартирах жильцов, чтобы увеличить количество будущих жертв», – возмущается Скачко.

    «Но надо сказать, что не бывает подобных масштабных операций совсем уж без потерь. И киевские пропагандисты используют факты попадания снарядов в жилые дома для нагнетания русофобии, – поясняет Скачко. – Это невероятно осложняет нравственно-психологический климат вокруг спецоперации. Он может привести к самым страшным последствиям, – вплоть до того, что Москва не доведет ее до конца. Тогда неонацисты будут трубить о своей победе. А что они сделают потом с остатками русскоязычного населения в стране? Можно себе только представить».

    Если украинские военные устраивают свои боевые позиции прямо в жилых домах и открывают оттуда огонь, то российские военные вправе дать им бой, подчеркивает Бартош. «Это остается на совести тех, кто прячется за спинами женщин и детей. Нашим солдатам нельзя гибнуть под их прицельным огнем», – отметил военный эксперт.

    «Что касается видеокадров попадания снарядов в дома украинцев, нужно понимать, что идет информационная война. Это одно из основных «ветвей» нынешних боевых действий, помимо военно-силовых. Такие ролики я бы рекомендовал воспринимать с большим скепсисом или вовсе игнорировать, поскольку выяснить, откуда на самом деле прилетел этот снаряд, очень сложно. Нужна экспертиза и специалисты», – заключил Бартош. По его словам, ВСУ начали прибегать к тактике стрельбы по своим, чтобы отбить у рядовых украинцев желание доверять Москве.

    Во вторник вечером силовые и информационные направления операции неожиданно совпали в ходе российского ракетного удара по киевской телебашне. Сперва Минобороны России выступило с предупреждением  о серии ударов. Для остановки информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по ретрансляционными узлам Киева, в том числе технологическим объектам СБУ и 72-го главному центру информационно-психологических операций (ПСО), сообщили в Минобороны. Горожан, проживающих рядом с такими объектами, призвали покинуть свои дома.

    Около 18 часов мск обещанные удары были нанесены. По данным ТАСС, в результате обстрела киевской телебашни каналы «Украина-24» и «1+1» перестали работать. Их вещание продолжилось только на YouTube-каналах.

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