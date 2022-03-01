В Госдуме предложили способ борьбы с военными диверсиями в интернете

«Интернет и социальные сети сегодня используются профессионалами для информационной военной диверсии», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя предложение нижней палаты парламента ввести ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил России.

«Мы находимся в новой реальности, многое изменилось с точки зрения законодательной базы и технологий. Мы видим, что средства коммуникации – интернет и социальные сети – сегодня используются для осуществления информационной военной диверсии», – отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, четыре дня назад в WhatsApp, например, были запущены фейковые информационные посты, в которых было указано, что если у человека есть ребенок-контрактник или член семьи, который находится на Украине, то они, вероятно, в числе пленных. «После таких сообщений россияне начали звонить на указанные в послании украинские номера, и с них собрали определенные данные. Спустя время позвонившим устроили кибербуллинг, оказывая на них психологическое давление», – добавил парламентарий.

«Более того, на территории России есть люди, которые занимаются разработкой подобного контента. Это уже не шпионаж, а другая модель работы, новая. Поэтому современные реалии требуют, чтобы законодательное право соответствовало новым угрозам. Да, уже есть статьи, связанные с фейковыми новостями и прочее, и для этого нужно уделять особое внимание выявлению, фокусировке и зоне ответственности за такие действия», – объясняет депутат.

Уровень такой дезинформации, по словам собеседника, на данный момент колоссальнейший. По его оценкам, если брать всю коммуникационную связь – все мессенджеры и социальные сети, подобных сообщений насчитывается более тысячи.

Однако для того, чтобы определить, с какой именно стороны идет больший поток данной информации, продолжает он, потребуется провести работу по выявлению подобных сообщений и предпринять меры по борьбе с ними.

«Ясно, что этим сегодня занимаются иностранные спецслужбы, это классика. Остальных вредителей предстоит выявить. Для предотвращения всего этого необходима определенная блокировка, чтобы обеспечить психологическую защиту наших граждан. Замедление социальных сетей тоже нормальная рабочая практика», – считает Хамзаев.

По его мнению, российские СМИ могли бы оказывать большее противодействие дезинформации. «Есть большое желание не потерять визы, за это многие готовы мать родную продать. Это я точно могу сказать», – заключил депутат.

Во вторник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине будет предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, в связи с чем он принял решение признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день разведка ДНР зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава республики потребовал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть территорию республики. Позже главы обеих республик обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Утром 24 февраля президент в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой. Кроме того, глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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