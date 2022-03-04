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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле, речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится ко встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию? Подробности...
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США потеряли владычество над Америкой

Южная Америка все больше отдаляется от Северной в политическом смысле REUTERS/Henry Romero
Военная операция России на Украине неожиданно выявила в Америке исторических масштабов раскол. Страны латиноамериканского региона угодят из-под влияния Белого дома и обретают политическую самостоятельность. Как так получилось, что Вашингтон потерял собственный «задний двор», который беспрекословно подчинялся ему еще совсем недавно? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
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Почему Украине нужна денацификация

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

    Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников
    		   4 марта 2022, 10:46
    Фото: ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию?

    Неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан, «в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине», – сообщил в четверг президент Владимир Путин, выступая на совещании Совета безопасности.

    Глава государства рассказал, как на железнодорожном вокзале в Харькове по сути в качестве заложников продержали более 3 тыс. граждан Индии, в основном студентов, и большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. Одновременно более 500 человек украинские националисты удерживают в соседнем областном центре Сумы. «Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения», – добавил Путин.

     «Повторю: сотни иностранцев пытаются покинуть зону боевых действий, но им не дают это сделать», – сказал Путин. По словам президента, неонацисты предлагают иностранцам эвакуироваться через Польшу, то есть ехать через всю зону боевых действий, подвергаясь риску.

    О том же эпизоде ранее рассказал и начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев: «Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения». Об этом генерал сообщил, выступая на экстренном заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

    По его данным, в Харькове – городе, которому грозит гуманитарная катастрофа, тщетно дожидаются эвакуации 3 189 граждан Индии, до 2 700 – Вьетнама, 202 гражданина Китая. В Сумах в аналогичном положении оказались 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 – Китая. Для их эвакуации, по словам генерала, наши военные готовы на любом направлении создать гуманитарные коридоры.

    Так, в Белгородской области на пунктах пропуска в четверг были готовы 130 автобусов, – они предназначались к выезду в Харьков и Сумы, чтобы забрать иностранцев, в том числе учившихся там индийских студентов, сообщает РИА «Новости». «Эвакуируемые в дальнейшем будут перевезены в город Белгород, с последующей доставкой на родину воздушным транспортом, в том числе самолетами Военно-транспортной авиации», – пообещал Мизинцев.

    Благодаря гуманитарным коридорам и «режимам тишины» всего с начала спецоперации наши военные вывезли из опасных районов 588 зарубежных граждан, добавил Мизинцев. Так, по его словам, 28 февраля из Киева был спасен 151 гражданин Франции, Бельгии, Италии, Польши; 13 граждан Швейцарии, Грузии, Голландии, США.

    Тем временем, по другую сторону линии фронта, оставшиеся на Украине граждане Поднебесной жалуются на совершенно иное – враждебное обращение. «Я испытываю страх каждый раз, когда нужно идти в укрытие, поскольку местные жители теперь настроены враждебно», – рассказала газете Financial Times студентка Киевского университета, китаянка Ван. Как предполагает издание, это происходит из-за «молчаливой поддержки» Пекином военной операции России. Некоторые из ее соотечественников даже жалуются на то, что стали жертвами нападения.

    На Украине в последние дни большинство приезжих из стран Азии подвергаются преследованиям, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Местные ополченцы задерживают их на улице и допрашивают, гоняют по улицам, издеваются над ними. Правда, потом их отпускают. Пока обходится без арестов, но проблема в том, что приезжие азиаты в 90% случаев плохо понимают или вообще не знают язык», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

    В основном преследованиям подвергаются молодые люди – это студенты преимущественно из КНР, которые приехали изучать русский, ведь на Украине сделать это до сих пор было гораздо дешевле, чем в самой России. «Многие приезжают на год, чтобы заговорить по-русски и потом уже ехать учиться в нашу страну, получить диплом уже у нас», – отметил эксперт.

    По его словам, в иностранной прессе и блогах зарубежные граждане сообщают, что власти попросту не выпускают их с Украины. «В китайской блогосфере сообщается о больших трудностях с отъездом. Кроме того, в общей неразберихе многие иностранцы просто не знают, куда обращаться, чтобы покинуть страну. В Киеве или во Львове на этот случай хотя бы есть консульства. А вот что делать студентам, которые учились в других городах?», – риторически спрашивает востоковед.

    Зарубежная пресса также сообщает об участившихся примерах ксенофобии, ссылаясь на жалобы студентов-африканцев, покинувших Украину через польскую границу. Одна из собеседниц телеканала Al Jazeera рассказала, что пограничник оттолкнул ее и четырех других чернокожих, с которыми она ехала, «отдав приоритет украинцам». Только через несколько часов африканцам разрешили пройти пограничный контроль. «Мы чувствовали, что с нами обращаются, как с животными», – возмущается 19-летняя студентка из Зимбабве. Как пишет «Газета.ру», десятки других граждан африканских стран также сообщили об эпизодах жестокого обращения и дискриминации при попытке покинуть Украину.

    Во Львове со случаями расизма столкнулись иностранные студенты из Конго и Индии. Студент-медик из Конго Жан-Жак Кабеа сообщил телеканалу «Euronews»: Военные, силы безопасности говорят вам:

    «Вы останетесь здесь, вы бежите от войны. Оставайтесь, будете сражаться с нами. Вы никуда не едете, особенно вы, черные».

    Ему вторит Аманджо, студентка-медик из Индии: «Мы пытались сесть на поезд, но они проталкивали сначала украинцев». Африканский союз уже назвал «шокирующе расистским» тот факт, что гражданам африканских стран не дают покинуть Украину.

    На Украине однозначно высокий уровень ксенофобии, напоминает бывший киевский политолог, живущий в Москве политэмигрант Владимир Корнилов. «Странно, что западная пресса замечает это только сейчас. Причем с проявлением ненависти сталкиваются отнюдь не только китайцы, которые рискнули двинуться в сторону границы России, – в эти дни неонацисты стреляют по всем, кто им не нравится: это и индийцы, и африканцы, и даже самих украинцев. То есть бандеровцы действуют, как их исторические предшественники. Не случайно американский финансист Джордж Сорос сравнил украинскую армию – «храбрых воинов Украины» – с частями СС, защищавших Будапешт в 1944-45 годах», – отметил собеседник газеты ВЗГЛЯД.

    «То, что делает власть Украины – это военное преступление. Она взяла в заложники массу гражданских, в первую очередь самих украинцев, – продолжил Корнилов. – Я общаюсь со многими моими старыми знакомыми, друзьями, которые остались на родине. Вы не представляете, сколько из них хотели бы уехать в Россию – выбраться из зоны боев. Но они знают, что их расстреляют просто на подходе к украинскому КПП, если они двинутся в сторону России. И в данном случае неважно, сколько гуманитарных коридоров российская армия предоставит им для безопасного отхода».

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