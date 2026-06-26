Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.6 комментариев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, сообщил канал о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – сообщил канал в Max.
До этого из-за ограничений на подходах к транспортному переходу образовался затор. В ожидании проезда скопилась 1 тыс. автомобилей, время ожидания составляло около трех часов.
В конце июня на Крымском мосту также скапливался затор из-за перекрытия.