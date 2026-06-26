Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Хуснуллин заявил об усилении защиты транспортного сообщения с Крымом

Tекст: Валерия Городецкая

«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал Хуснуллин на совещании президента с членами правительства, передает ТАСС.

Кроме того, кабмин вместе с региональными властями подготовил программу поддержки туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. По словам вице-премьера, эти меры направлены на сохранение кадрового потенциала отрасли и обеспечение возврата средств туристам за ранее оплаченные бронирования, в том числе за детский отдых. Ожидается, что соответствующие документы будут выпущены в ближайшие дни.

Хуснуллин также подчеркнул, что правительство продолжит в оперативном штабном режиме принимать решения для планомерной реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вице-премьер отметил, что в 2025 году турпоток на полуостров составил 7,4 млн человек, превысив показатель 2024 года, когда регион посетили 6,3 млн туристов.

По статистике, 75% отдыхающих прибывают в Крым на автомобилях, а 25% используют железнодорожный транспорт. При этом Хуснуллин признал, что с учетом текущей обстановки сейчас наблюдается определенное снижение туристической активности на полуострове.

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