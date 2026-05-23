Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Президент Чехии предложил НАТО сбивать самолеты и отключить интернет в России
Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на неоднократные выступления России на восточном фланге, предложив ряд вариантов, включая отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.
Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.
В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.
Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».
Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».
Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».
Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.
Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.
«Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.
Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».