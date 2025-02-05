Генштаб Чехии допустил отправку инструкторов на Украину для обучения ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чешский генеральный штаб допустил возможность направления инструкторов для обучения украинских военных на территорию Украины, сообщает ТАСС. Карел Ржехка, начальник генерального штаба Чехии, отметил, что политические вопросы данной инициативы требуют обсуждения на уровне НАТО. Он подчеркнул, что для военных это нормальная практика, если принято соответствующее решение.

Ржехка подчеркнул, что чешская армия имеет опыт работы в сложных и опасных условиях, однако напомнил о необходимости обдумать, к каким последствиям может привести подобный шаг. Он также отметил, что украинцам сложнее отправлять своих военных в Чехию, чем обучать их на месте.

В настоящее время чешские военные уже занимаются обучением солдат ВСУ на территории Чехии, а также в соседних странах, таких как Германия и Польша. По мнению Ржехки, прекращение боевых действий на Украине в ближайшее время маловероятно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции на Украину для расследования военных преступлений, в тренировочных лагерях Евросоюза украинских военных научат тактической медицине и управлению военной техникой, на Украине ранее обвинили чехов в обучении ополченцев ДНР и ЛНР.