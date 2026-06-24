Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.8 комментариев
Писториус призвал сделать НАТО более европейским
Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.
Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.
Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.
Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».