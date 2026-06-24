  • Новость часаВ МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
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    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня

    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    23 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества

    Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве

    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    @ Public Domain

    Tекст: Денис Тельманов

    Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.

    Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».

    «Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.

    Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.

    В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.

    Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.

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    24 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    @ Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме GSMR, сообщил представитель концерна.

    «В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», – приводит сообщение Deutsche Bahn NTV.

    В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением причин сбоя. По данным немецких СМИ, остановлено движение поездов по всей стране. По некоторым сведениям, не работает даже городская электричка в Берлине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной скоростной экспресс из Берлина в Лейпциг совершил вынужденную остановку из-за падения проводов контактной сети, при этом два пассажира получили легкие травмы.

    Руководство Deutsche Bahn во главе с гендиректором Эвелин Паллой анонсировало «десятилетие обновления» и планирует инвестировать значительные средства в приведение железнодорожной инфраструктуры Германии в порядок.

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер предупредил о возможной угрозе для демократии из-за регулярных опозданий поездов и устаревшей инфраструктуры.

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    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Президент Чехии обратился в суд из-за отстранения от саммита НАТО

    Bloomberg: Президент Чехии оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский лидер Петр Павел подал иск в Конституционный суд после решения правительства не включать его в состав национальной делегации на предстоящем заседании альянса.

    Президент Чехии Петр Павел обратился в высшую судебную инстанцию страны из-за решения правительства исключить его из состава делегации, которая будет представлять государство на саммите НАТО в Турции в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

    Глава государства подчеркнул, что ранее президент возглавлял национальную делегацию на 20 саммитах с участием страны в качестве члена альянса. «Если эта практика должна измениться по какой-либо причине, это должно снова произойти путем переговоров и соглашений, а не односторонним решением правительства», – заявил Павел во вторник.

    Политик отметил, что с уважением отнесется к любому вердикту Конституционного суда по данному вопросу. Руководство Чехии уже несколько месяцев ведет споры о том, кто именно поедет на встречу, на фоне того, что правительство пока не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал факт снижения оборонных расходов страны ниже целевого показателя НАТО.

    Месяцем ранее чешский лидер Петр Павел предложил альянсу сбивать российские самолеты. Глава государства также потребовал жесткого ответа на инциденты с беспилотниками.

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    23 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    23 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил о растущем риске конфликта России и НАТО

    Грушко: Риск военного столкновения России и НАТО возрастает

    Tекст: Вера Басилая

    Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Грушко заявил, что опасность прямого конфликта с НАТО увеличивается, передает РИА «Новости».

    «Возрастает риск военного столкновения», – подчеркнул дипломат в кулуарах 12-го Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    В мае текущего года заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил о возрастающей опасности лобовой сшибки с Североатлантическим альянсом.

    Летом прошлого года Александр Грушко сообщил об активной подготовке НАТО и Евросоюза к военному противостоянию с Россией.

    На фоне этих угроз дипломат призвал готовиться к худшему варианту развития событий.

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    23 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о попытках нацистской Германии выставить СССР агрессором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов сравнил тактику гитлеровской Германии с современными действиями стран Запада.

    Российский лидер отметил схожесть исторических и современных методов работы западных стран против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что даже после вероломного нападения 22 июня 1941 года гитлеровская Германия пыталась выставить Советский Союз и Иосифа Сталина агрессорами. По словам главы государства, подобные концепции до сих пор обсуждаются в некоторых квазинаучных кругах.

    Ранее Путин отметил усиление попыток переписывания истории Второй мировой войны.

    Глава государства на параде Победы напомнил о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.

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    23 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекорда

    Der Spiegel: Ущерб от магазинных краж в Германии достиг рекорда в 4,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Потери немецкой розничной торговли из-за воровства в 2025 году достигли исторического максимума, превысив 4,3 млрд евро.

    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекордных 4,3 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. Эта сумма на 3,1% больше показателя предыдущего года. Потери розничной торговли растут уже четвертый год подряд.

    Большая часть ущерба, около 3,05 млрд евро, пришлась на кражи со стороны покупателей. При этом треть таких преступлений совершается организованными преступными группами. Сотрудники торговых компаний украли товаров на 910 млн евро, а работники сервисных служб – еще на 370 млн евро.

    За период с 2020 по 2025 год общий объем ущерба увеличился почти на 29%. Рост краж со стороны покупателей составил более 41%. Издание отмечает, что такая динамика отчасти связана с высокой инфляцией: потребительские цены выросли более чем на 20%, а продукты питания подорожали примерно на 35%.

    Ассоциация розничной торговли Германии призвала к более жесткому преследованию магазинных воров и улучшению оснащения правоохранительных органов. Ранее представители отрасли уже требовали снизить возраст наступления уголовной ответственности, который сейчас составляет 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров в Германии составила 3 млрд евро. Годом ранее число подобных преступлений в ФРГ возросло почти на четверть.

    Торговые компании в Литве из-за массового воровства также потеряли миллионы евро.

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    23 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД: Запад использует Украину как расходный материал

    Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс и Евросоюз в гибридной войне используют Украину как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    По словам Грушко, страны Запада используют Украину в качестве инструмента в гибридном противостоянии, передает ТАСС.

    «В этой гибридной войне Украина используется как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, нанесения стратегического поражения», – заявил Александр Грушко на форуме «Примаковские чтения».

    Дипломат отметил, что в стратегических концепциях западных объединений прямо прописано намерение всеми средствами защищать свой миллиард населения. По его словам, эти организации стремятся получить военное преимущество во всех операционных средах и регионах.

    В результате подобной политики коллективный блок занимается не мирным развитием государств, а целенаправленным вытеснением конкурентов. К числу главных геополитических противников там относят Россию, Китай и Турцию.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил о расширении зоны гибридной активности западных государств против России на новые стратегические акватории.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО и ЕС.

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    23 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Названа цена строительства постоянной базы США для Польши

    Wirtualna Polska: Создание постоянной базы США в Польше стоит 3 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Возведение постоянного военного объекта для американских солдат обойдется Варшаве более чем в 3 млрд долларов, при этом планируется разместить до 25 тыс. человек.

    Строительство инфраструктуры для размещения войск потребует масштабных финансовых вложений со стороны польского руководства, передает РИА «Новости».

    В начале июня власти страны официально предложили Вашингтону создать постоянный военный объект на своей территории.

    Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил заинтересованность американского руководства в этой инициативе. «Затраты будут в основном на польской стороне – строительство инфраструктуры может стоить десять, а может и 12 млрд злотых (более трех млрд долларов)», – говорится в сообщении издания Wirtualna Polska.

    Ожидается, что на объекте будут постоянно находиться 5 тыс. солдат. С учетом членов семей военнослужащих общая численность проживающих может достигнуть 25 тыс. человек.

    Точное место размещения пока не определено, однако рассматриваются районы Вроцлава или Познани из-за близости к крупным аэропортам. В настоящее время в республике на ротационной основе находятся около десяти тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Варшава официально предложила Вашингтону разместить американских военных на долгосрочной основе.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск объявил о подготовке жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

    До этого в канцелярии польского президента высоко оценили вероятность появления постоянного военного объекта.

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    В Польше задумались о войне с Украиной

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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