Цена нефти Brent впервые с октября превысила 81 доллар за баррель

Цена нефти Brent впервые с октября 2024 года превысила 81 доллар за баррель

Tекст: Мария Иванова

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, этот показатель впервые с 8 октября 2024 года превысил отметку в 81 доллар. Стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, что в пятницу США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. По заявлению США, эти санкции направлены на ограничение доступа к международным рынкам и сокращение получаемых от экспорта нефти и газа доходов.

На фоне этих новостей в пятницу нефть подорожала более чем на 3,5%, рост продолжился и в понедельник.