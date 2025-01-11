Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России

Байден сообщил о вероятном росте цен на бензин в США из-за санкций против России

Tекст: Антон Антонов

Байден подчеркнул, что эти меры нацелены на оказание глубокого влияния на экономический рост России. Вместе с тем, Байден признал, что санкции могут привести к росту стоимости бензина в США. Однако он считает, что подорожание топлива будет незначительным, передает РИА «Новости».

«Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3–4 цента за галлон», – приводит его слова ТАСС.

На вопрос о том, пытается ли действующая администрация США дать избранному президенту США Дональду Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву, Байден ответил: «По правде говоря, нет».

По его версии, российское руководство сейчас в «тяжелой ситуации». Белый дом хочет, чтобы «у него не было возможности отдышаться». «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что цены на бензин, по мнению администрации Байдена, будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что санкции США вызвали рост цен на мировых рынках. Однако, заявил он, это временная ситуация.