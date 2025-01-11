Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.11 комментариев
Администрация Байдена выразила уверенность в снижении цен на бензин
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на фоне новых санкций США к России выразила уверенность в снижении цен на бензин
Администрация Джо Байдена считает, что цены на бензин будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы считаем, что цены на бензин продолжат находиться там, где находятся, продолжат снижаться благодаря действиям, которые предпринял президент», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали, что санкции против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считают это временной ситуацией. В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель.
США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго, а также ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний.