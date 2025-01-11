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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

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    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

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    11 января 2025, 01:22 • Новости дня

    Администрация Байдена выразила уверенность в снижении цен на бензин

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на фоне новых санкций США к России выразила уверенность в снижении цен на бензин

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена считает, что цены на бензин будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы считаем, что цены на бензин продолжат находиться там, где находятся, продолжат снижаться благодаря действиям, которые предпринял президент», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали, что санкции против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считают это временной ситуацией. В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель.

    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго, а также ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний.

    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

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    10 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Байден пошутил о затронувших дом Харрис пожарах в Калифорнии
    Байден пошутил о затронувших дом Харрис пожарах в Калифорнии
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден на брифинге, посвященном пожарам в Калифорнии, которые унесли жизни как минимум десяти человек, допустил двусмысленную шутку, обращаясь к вице-президенту Камале Харрис.

    На брифинге, посвященном стихийному бедствию, Байден обратился к вице-президенту США со словами: «Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это затронуло напрямую, так что жгите. Простите за игру слов», передает ТАСС.

    В данный момент дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за активных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес погибли десять человек, более 10 тыс. строений уничтожены огнем, вводится комендантский час.

    Убытки страховщиков в Калифорнии от пожаров могут достичь 20 млрд долларов из-за распространения огня и ограниченных успехов пожарных.

    Американские шерифы отмечают, что бушующие пожары уничтожили более 10 тыс. строений, власти ожидают рост числа жертв и разрушений, а последствия сравнимы с атомной бомбардировкой.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 10:16 • Новости дня
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    Financial Times: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом, пишет The Financial Times.

    По данным газеты, чиновники ЕС обеспокоены возможной отменой санкций против России, введенных при администрации Байдена, передает ТАСС.

    Согласно источникам издания, в ЕС полагают, что Трамп может отменить эти решения без учета их влияния на европейских партнеров.

    Финансовые и политические последствия такой отмены активно анализируются на уровне Еврокомиссии. В Брюсселе надеются, что Трамп оставит санкции в силе для использования их в потенциальных переговорах с Россией по вопросу прекращения огня на Украине.

    The Financial Times также напоминает, что практика пересмотра решений предыдущих американских президентов – вполне обычное явление. В качестве примера приводятся действия Трампа в его первый президентский срок, когда он вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения.

    Напомним, Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    10 января 2025, 18:45 • Новости дня
    США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний

    Минфин США ввел санкции против более 30 нефтесервисных компаний из России

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    США наложили санкции на более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению американского Минфина, эти меры направлены на поддержку ограничения доступа к специализированным услугам, необходимым для добычи нефти в России.

    «Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин», – говорится в документе.

    Под санкции попали такие компании, как «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект» и другие. Введение санкций против этих компаний может значительно осложнить доступ российских компаний к технологиям и оборудованию, необходимым для разработки сложных нефтяных запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, администрация Джо Байдена пытается оставить тяжелое наследие для Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность.

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    10 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Связанная с Газпромом сербская компания NIS попала под санкции США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

    США ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, передает РИА «Новости». Компания, в которой «Газпром нефть» и Газпром владеют 56,15%, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа.

    В санкционный список включены также дочерние предприятия «Газпром нефти» в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и два предприятия в Киргизии. По данным американского Минфина, санкции обусловлены тем, что эти компании «принадлежат «Газпром нефти» или находятся под ее контролем».

    «Нефтяная индустрия Сербии» владеет более 400 автозаправочных станций, нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также производственной площадкой в Нови-Саде. Кроме того, компания управляет предприятием «Петрохемия» и совместно с «Газпром энергохолдингом» – тепловой электростанцией в Панчево.

    Крупнейшими акционерами NIS являются «Газпром нефть» с долей 50% и правительство Сербии, владеющее 29,87%. Еще 6,15% акций принадлежит Газпрому, остальные акции распределены среди миноритариев.

    Сербский лидер Александр Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае введения санкций США.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций.

    Напомним, в пятницу США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    10 января 2025, 18:07 • Новости дня
    Reuters: Новый пакет санкций США затронет российский нефтяной сектор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ американского Минфина.

    В документе Минфина США, попавшем в распоряжение Reuters, говорится, что санкции затронут около 180 нефтяных танкеров, передает ТАСС. Эти танкеры занимаются перевозкой российской нефти.

    Кроме того, санкции будут направлены против десятков трейдеров, двух крупных российских компаний и их руководителей, пишет агентство.

    Накануне агентство Reuters сообщало, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Ранее The Financial Times писала, что европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    10 января 2025, 19:06 • Новости дня
    США ввели санкции против гендиректора Росатома Лихачева

    США ввели санкции против гендиректора Росатома Алексея Лихачева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации.

    Так, США ввели санкции против Лихачева, директора блока по развитию Кирилла Комарова и первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов Александра Локшина. Это решение закреплено в обновленном реестре американского Минфина, передает РИА «Новости».

    Под новые санкции также попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа из России. В частности, ограничения затронули партнеров проекта компании «Новатэк» – «Арктик-СПГ».

    Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    Ранее американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

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    10 января 2025, 18:59 • Новости дня
    США внесли «Ингосстрах» и «Альфастрахование» в санкционный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты расширили санкции против российского энергетического сектора, включив в список компаний «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

    Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении российских компаний «Ингосстрах» и «Альфастрахование», передает ТАСС. В заявлении ведомства подчеркивается, что эти компании «занимаются морским страхованием и базируются в России».

    Ранее «Ингосстрах» и «Альфастрахование» уже подверглись санкциям Британии.

    Ранее американский Минфин опубликовал новый список санкций, в который вошли компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также заместители министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев. Также сообщалось, что США объявили о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС».

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    10 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков: Команда Байдена оставила Трампу тяжелое наследие

    Песков обвинил команду Байдена в усугублении ситуации перед приходом Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация Джо Байдена, завершающего работу на посту президента США, пытается оставить максимально тяжелое наследие для Дональда Трампа, что может включать новый пакет санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что усилия администрации Байдена направлены на ухудшение двусторонних отношений. «Мы отдаем себе отчет в том, что администрация [Байдена], конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам», – заявил Песков на брифинге, передает ТАСС

    По словам Пескова, вполне возможно, что Вашингтон примет новый пакет санкций против Москвы. Однако он воздержался от дальнейших комментариев, отметив необходимость дождаться конкретных решений от американской стороны.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд.

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    10 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль положительно оценил намерение Трампа решать вопросы через диалог

    Tекст: Александра Юдина

    Россия приветствует готовность избранного президента США Дональда Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность президента Владимира Путина к встрече, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Москва видит готовность Трампа к диалогу и поддерживает эту позицию, передает ТАСС.

    «Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это», – отметил Песков.

    По его словам, Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий. Однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

    Песков напомнил, что Путин всегда открыт к контактам с международными лидерами, включая президента США. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что конкретные шаги в направлении возможной встречи Путина и Трампа могут возникнуть после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Позднее Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с президентом России.

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    Трамп превратит Мексику в американскую Украину

    Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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