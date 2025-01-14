Казахстан ограничил срок действия банковских карт иностранцев

Срок действия новых банковских карт для иностранцев в Казахстане ограничили годом

Tекст: Денис Тельманов

Иностранным гражданам в Казахстане ограничили срок действия новых банковских карт до одного года, сообщает RT. Это нововведение не коснется уже имеющихся карт, утверждается в сообщении.



По словам местного регулятора, введение подобных мер направлено на борьбу с незаконным использованием банковских услуг в сфере оборота наркотиков и цифровых активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд крупных казахстанских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций.

Киргизский банк «Finca Банк» с 5 мая 2024 года прекратит зачисление денежных средств на счета своих клиентов через приложение «Сбербанк Онлайн», а с середины мая – через приложение «Тинькофф Мобайл» для иностранных граждан.

У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок.