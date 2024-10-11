В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки
Эксперт Шелков: У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки
У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
Изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок, ввезенных по схеме серого импорта. Автомобили официально продавались в России, но были оформлены в кредит на граждан Казахстана, рассказал Шелков «Газете.Ru».
По его словам, в 2023 году в Казахстане мошенники предлагали местным жителям оформлять автомобили на себя в кредит за вознаграждение около 400 тыс. рублей. Они обещали, что авто будут использованы таксопарками и автопрокатами, и предлагали выкупать их по сниженной цене. Однако в феврале 2024 года злоумышленники перестали вносить платежи, и банки начали предъявлять претензии казахстанцам.
Когда обман вскрылся, казахстанские заемщики обратились в полицию, что привело к возбуждению уголовного дела и объявлению автомобилей в международный розыск. В ходе расследования выяснилось, что машины вывезли в Россию и продали с поддельными документами. Подозреваемый в организации схемы задержан.
Такие автомобили начали изымать при обращении владельцев в ГИБДД. Часть машин задерживают и отправляют на спецстоянки, другие остаются у владельцев до решения суда.