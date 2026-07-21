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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

    Комментарии (6)
    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    21 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров

    Премьер Британии Бернем уволил сторонников Стармера и сформировал свой кабинет

    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Возглавив правительство Великобритании, Энди Бернем кардинально обновил состав кабинета министров, отстранив соратников предшественника и неожиданно назначив Джона Хили канцлером казначейства.

    Свежеиспеченный британский премьер Энди Бернем оперативно отстранил ближайших союзников Кира Стармера от работы в правительстве, пишет Politico.

    Бывший мэр продемонстрировал жесткий подход в первые дни на посту. Как выразился один из его видных сторонников, внутри него скрывается «хладнокровная политическая рептилия».

    В ходе телефонных отставок бывший канцлер Рэйчел Ривз и заместитель премьера Дэвид Лэмми лишились своих должностей. Новым канцлером стал Джон Хили, покинувший пост министра обороны немногим более пяти недель назад. Теперь ему предстоит найти средства для увеличения оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Эд Милибанд назначен главным дипломатом Британии. Ожидается, что его экологическая позиция может вызвать разногласия с американским руководством, особенно по вопросам добычи нефти. При этом Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел, а Уэс Стритинг возглавил министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии.

    Новый глава правительства назначил бывшего министра обороны Джона Хили руководителем министерства финансов.

    Эд Милибэнд возглавил внешнеполитическое ведомство страны.

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    20 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Российской Федерации объявило о временном прекращении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

    Такое решение принято с целью содействия стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальных материалах на сайте ведомства.

    «Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении министерства.

    В марте Министерство финансов России приостановило операции с валютой и золотом из-за изменения бюджетного правила.

    В мае ведомство зафиксировало снижение нефтегазовых доходов страны на 38,3% по итогам первых четырех месяцев года.

    При этом высокие весенние цены на нефть компенсировали недополученные доходы января и февраля.

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    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    20 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Россия призвала международное сообщество дать оценку ударам Киева по КТК

    Захарова: Россия призывает мировое сообщество дать оценку атакам Киева на КТК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осудить украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым военным преступлением режима Владимира Зеленского. «Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Накануне украинские дроны нанесли удар по двум другим судам с международными экипажами.

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    21 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД Германии спустя полтора года признал смену президента Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Германии с полуторогодовалым опозданием убрал с официального сайта упоминание президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чей мандат истек в декабре 2024 года, заявил председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Информация о том, что Зурабишвили является президентом Грузии, а Илья Дарчиашвили – главой МИД, исчезла с официального сайта МИД Германии. Факт, что это произошло спустя несколько дней после завершения полномочий (скандального) посла Германии в Грузии Петера Фишера», – сказал он.

    Также, по словам главы профильного комитета, 23 июля верительные грамоты президенту Германии вручит назначенный еще в сентябре прошлого года послом в эту страну Александр Картозия.

    Леван Махашвили предложил дождаться следующих шагов Германии, чтобы делать вывод о возможном развитии отношений двух стран.

    Бывший посол Германии Петер Фишер резко критиковал Тбилиси и открыто поддерживал радикальную оппозицию.

    30 июня навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси.

    Ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии. Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.

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    20 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

    Политика Лондона в отношении украинского кризиса сохранит прежний курс. Вступивший в должность главы правительства Энди Бернем подчеркнул, что союзнические отношения останутся крепкими, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Британии остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал Бернем журналистам.

    Выступление нового премьера транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    До своего назначения политик обещал не ослаблять военную помощь Украине.

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    20 июля 2026, 21:25 • Новости дня
    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда

    Новый премьер-министр Британии Бернем назначил главой МИД Милибэнда

    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сформировал лейбористское правительство, доверив руководство внешнеполитическим ведомством Эду Милибэнду.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем утвердил Эда Милибэнда в должности министра иностранных дел в новом составе лейбористского правительства, передает ТАСС.

    «Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», – говорится в официальном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

    В предыдущем кабинете министров под руководством Кира Стармера политик отвечал за энергетическую безопасность и углеродную нейтральность. С сентября 2010 по май 2015 года он стоял во главе Лейбористской партии, находившейся тогда в оппозиции. Примечательно, что в правительстве Гордона Брауна с 2007 по 2010 год внешнеполитическое ведомство возглавлял старший брат нового министра, Дэвид Милибэнд.

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

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    20 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Бывший глава британского Минобороны Хили возглавил Минфин Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    Бывший руководитель министерства обороны Британии Джон Хили стал новым канцлером казначейства, передает ТАСС.

    «Джон Хили был назначен канцлером казначейства», – отмечается в сообщении канцелярии премьер-министра Энди Бернема.

    В июне Хили покинул пост главы оборонного ведомства из-за разногласий по поводу объема инвестиций в вооруженные силы. При этом ранее его кандидатура не упоминалась среди возможных претендентов на руководство Минфином.

    В июне Джон Хили покинул должность министра обороны из-за недостатка финансирования ведомства. Новым руководителем военного министерства стал бывший заместитель главы МВД Дэн Джарвис.

    Король Карл III поручил Энди Бернему формирование нового кабинета министров.

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    20 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию»

    Бернем пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Сменивший Кира Стармера на посту главы правительства Британии Энди Бернем заверил украинского лидера Владимира Зеленского в неизменности курса Лондона, в том числе в отношении давления на Россию.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил намерение Лондона оказывать дальнейшую помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    «Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию», – заявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

    В ходе беседы британский лидер пригласил Зеленского посетить страну при первой возможности. Стороны также планируют детально обсудить вопросы укрепления европейской и украинской обороны. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства запланировал первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

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    21 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

    Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии, передает «Интерфакс».

    «Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского военно-морского флота, вчера провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута», – сообщил представитель министерства обороны Соединенного Королевства.

    За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne, а также французский военный самолет. Перед началом стрельб экипаж «Неустрашимого» связался с британскими моряками, предупредил об учениях и попросил отойти на безопасное расстояние.

    Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Британское военное ведомство подчеркнуло, что флот продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов обеспечивать национальную безопасность.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о строгом соблюдении международного права российскими военными кораблями.

    Месяцем ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за опасного сближения с британской яхтой в Ла-Манше.

    В ноябре прошлого года Лондон объявил о перехвате российского корвета «Стойкий» в этом же проливе.

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