Стало известно о выходе альбома с ИИ-голосом Высоцкого

Альбом с отреставрированным ИИ голосом Высоцкого пообещали представить в октябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Презентация альбома «Высоцкий. Высота» с обновленными аранжировками и отреставрированным голосом исполнителя состоится 2 октября 2025 года, передает ТАСС. Музыкальный релиз посвящен премьере одноименного шоу цифровых аватаров, запланированной на 24 октября в московской «Live Арена».

В проекте приняли участие Антон Беляев, Андрей Тимонин и Павел Дугин, которые обеспечили новое звучание песен Высоцкого. В компании «Цифровые легенды» отметили, что ключевая особенность – исполнение песен как голосом самого Высоцкого, воссозданным с помощью искусственного интеллекта, так и современными артистами. Среди приглашенных исполнителей – Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков.

Также в записи участвовал оркестр Гараняна, с которым работал сам Высоцкий. В альбом вошли 15 композиций, включая «Я не люблю», «Охота на волков», «На Большом Каретном», «Здесь лапы у елей» и «Кони привередливые». Генеральный продюсер шоу Александр Мамонов заявил: «Благодаря альбому поклонники вновь услышат голос Высоцкого в идеальном качестве. Это не просто переиздание классики, речь о возрождении наследия для нового поколения».

Альбом выпустят на всех стриминговых платформах и ограниченным тиражом на виниле. Премьера цифрового аватара Высоцкого пройдет в «Live Арена» 24 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын Владимира Высоцкого назвал этичным создание цифрового аватара своего отца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле любят Высоцкого.