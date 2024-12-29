  • Новость часаМИД назвал «зачисткой от неугодных» блокировку Telegram-каналов российских каналов
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    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    29 декабря 2024, 21:53 • Новости дня

    МИД назвал «зачисткой от неугодных» блокировку Telegram-каналов российских каналов

    Захарова назвала блокировку Telegram-каналов российских СМИ политической цензурой Запада

    Tекст: Вера Басилая

    В странах «коллективного Запада» продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации, под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства. Под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, таких как РИА Новости, RT и «Российская газета». Пользователи получают уведомления о блокировке якобы из-за «нарушений местного законодательства», однако суть нарушений не уточняется, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова заявила, что Россия расценивает эти шаги, ка, как политическую цензуру и укрепление курса западных стран на подавление инакомыслия. Блокировки нарушают фундаментальные права граждан на свободное выражение мнения и объективное представление о мировых событиях, отметили в МИД России.

    Министерство требует реакции от международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО. Также ожидается реакция от нового Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

    В заявлении подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на симметричные ответные меры.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    27 декабря 2024, 22:26 • Новости дня
    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»

    Власти США присвоили осужденному в России за контрабанду наркотиков американцу Фогелю статус «незаконно задержанного»

    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотрудник американского посольства Марк Фогель, осужденный в России за контрабанду наркотиков, получил в США статус «незаконно задержанного», сообщила Pittsburgh Post-Gazette.

    Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, это следует из федеральных документов США. В частности, речь идет о ходатайстве матери Фогеля, которая решила отозвать иск к Госдепу. Этот статус позволяет правительству США использовать дополнительные ресурсы для освобождения Фогеля. Его мать ранее подавала иск, в котором выражала недоумение, почему ее сын не получил данный статус, как получила его, к примеру, Бриттни Грайнер. «Незаконно задержанным» Фогель объявлен по закону Роберта Левинсона о возвращении «заложников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима; Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Его семья заявила, что американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения Фогеля в список на обмен.

    В декабре 2022 года состоялся обмен российского предпринимателя Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. В августе 2022 года баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    28 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    На Западе призвали Трампа признать невозможность победы над Россией

    Профессор Малинен посоветовал Трампу признать невозможность победы над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Избранному президенту США Дональду Трампу следует признать невозможность победы над Россией в конфликте на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    Профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем послании он подчеркнул, что Россию невозможно победить в конфликте на Украине. Малинен отметил, что в любых неядерных сценариях Россия выйдет победителем, и что она «не стремится оккупировать всю Украину».

    Малинен также добавил, что отталкиваясь от этих фактов, можно строить дальнейшие шаги в геополитике. Такое понимание может служить основой для будущих действий и стратегий, считает профессор.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Между тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    29 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России

    Washington Post увязала желание Трампа присоединить Гренландию к США с «миссией по противодействию России и Китаю»

    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России
    @ shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

    «Это не какое-то необдуманное решение, во всем этом есть связующая нить, – приводит Washington Post слова одного из чиновников. – Трамп знает, за какие рычаги дергать». По словам представителя переходной администрации Трампа, речь идет о «всеобъемлющей миссии по противодействию России и Китаю», пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений.

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    27 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом призвал согласовывать мирные инициативы по Украине с Зеленским

    Представитель Белого дома Кирби заявил о необходимости согласования мирных инициатив по Украине с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Он заявил, что Украина должна занимать центральное место в любых переговорных процессах. По словам Кирби, Зеленский сам должен определить, когда и при каких условиях он будет готов к переговорам о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    29 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в умственных способностях чиновников США из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов.

    В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

    Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

    По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

    Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

    Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

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    28 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    США заняли первое место среди должников ВАДА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Российская Федерация оказались на первом и втором местах соответственно в числе стран, не выплативших взносы Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год.

    США к концу декабря остаются должны всю сумму взноса, он составляет 3 млн 624 тыс. 983 доллара, передает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

    Это делает их наибольшим должником среди всех стран – членов агентства, несмотря на их статус крупнейшего плательщика в его бюджет.

    Россия, занимая вторую позицию, задолжала ВАДА более 1 млн 335 тыс. 860 долларов за 2024 год. Кроме того, осталась непогашенной задолженность за предыдущий год в размере 1 млн 213 тыс. 786 долларов.

    Следом за Россией в списке должников расположились Испания и Кувейт с долгами в 693 тыс. 889 долларов и 270 тыс. 458 долларов соответственно. Бразилия занимает пятую позицию с невыплаченным взносом в 109 тыс. 320 долларов из общей суммы 529 тыс. 320 долларов.

    В августе ВАДА обвинило антидопинговое агентство США (USADA) в нарушении Всемирного антидопингового кодекса. По мнению ВАДА, USADA использовало схему, при которой попавшиеся на допинге спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях.

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    28 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Глава РФПИ: Силам в США нужны гонки вооружений с Россией

    Глава РФПИ: Силы в США хотят гонки вооружений с Россией, но Трампу это не нужно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в команде американского президента Трампа есть прагматичные люди, которые могут способствовать диалогу с Россией.

    Дмитриев в интервью каналу «Россия-24» отметил, что в Соединенных Штатах существуют «очень мощные силы», стремящиеся к гонке вооружений с Россией, и «которые хотят подавлять Россию», передает РИА «Новости».

    Тем не менее, он выразил надежду на прагматичный подход команды Трампа, что может открыть возможности для более конструктивного диалога. Дмитриев указал, что среди членов команды есть люди, нацеленные на решение проблем, и это может помочь в лучшем понимании позиции России. Однако он подчеркнул, что только время покажет, удастся ли реализовать эти надежды.

    В числе прагматичных фигур Дмитриев назвал Илона Маска, указав, что предприниматель вложил значительные средства в поддержку кампании Трампа. Маск рискнул своим состоянием, которое составляет около 350 млрд долларов, на фоне предполагаемой угрозы со стороны Демократической партии, если бы Трамп не победил.

    Глава РФПИ также отметил успех команды Трампа, которая, по его словам, противостояла мощной кампании дезинформации, направленной против нее многими американскими СМИ. «Надо оценить тот успех, которого команда Трампа добилась, именно противодействуя той кампании по дезинформации... И фактически он прошел через покушение, через попытки его посадить в тюрьму», – добавил Дмитриев.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова откликнуться на сигналы от команды избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога, однако именно Штаты должны сделать первый шаг.

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    28 декабря 2024, 13:17 • Новости дня
    Роспотребнадзор заявил об отсутствии угроз из-за птичьего гриппа в США

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии угроз для России из-за птичьего гриппа в США

    Tекст: Александра Юдина

    Мутация вируса птичьего гриппа, выявленная в США, не представляет угрозы для России, поскольку риск его распространения минимален, сообщили в Роспотребнадзоре.

    По данным ведомства, мутация вируса птичьего гриппа в США не представляет угрозы для России,

    По информации Роспотребнадзора, у пациента из Луизианы с тяжелым течением птичьего гриппа обнаружили мутацию вируса. Анализ показал наличие низкочастотных мутаций в гене гемагглютинина.

    «В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным. Угроз для распространения на территории Российской Федерации нет», – говорится в сообщении ведомства.

    В Роспотребнадзоре также заверили, что ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США ранее ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения птичьего гриппа в штате Айова, что привело к массовому уничтожению зараженной птицы. В октябре на Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское».

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