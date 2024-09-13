Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.52 комментария
США ввели санкции против Дмитрия Киселева и «России сегодня»
Минфин США ввел санкции против Дмитрия Киселева, «России сегодня» и «ТВ-Новости»
Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы распространение дезинформации и вмешательство в выборы других стран.
Американское финансовое ведомство обосновало введение ограничений активной деятельностью российских медиаструктур по дезинформации и манипулированию общественным мнением в других странах. Помимо Киселева, под санкции попал директор НКО «Евразия» Нелли Парутенко и телеканал «ТВ-Новости», передает ТАСС.
Отмечается, что Минфин США установил сроки завершения сделок с медиагруппой «Россия сегодня», «ТВ-Новости» до 13 ноября.
В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.
Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.
В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.