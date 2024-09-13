США ввели санкции против Дмитрия Киселева и «России сегодня»

Минфин США ввел санкции против Дмитрия Киселева, «России сегодня» и «ТВ-Новости»

Tекст: Дарья Григоренко

Американское финансовое ведомство обосновало введение ограничений активной деятельностью российских медиаструктур по дезинформации и манипулированию общественным мнением в других странах. Помимо Киселева, под санкции попал директор НКО «Евразия» Нелли Парутенко и телеканал «ТВ-Новости», передает ТАСС.

Отмечается, что Минфин США установил сроки завершения сделок с медиагруппой «Россия сегодня», «ТВ-Новости» до 13 ноября.

В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.