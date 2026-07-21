Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Путин одобрил вручение медальонов доблести родителям погибших бойцов
Президент Владимир Путин одобрил идею властей Еврейской автономной области вручать медальоны воинской доблести семьям павших участников спецоперации.
В ходе встречи с главой государства губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила, что в регионе родителям погибших героев вручают специальный знак отличия, передает ТАСС.
По ее словам, подобная традиция существовала еще в царской России, когда в знак уважения к подвигу павшего воина семье передавали памятный медальон.
«Отличная идея. Согласен», – оценил инициативу президент.
В 2024 году президент подписал указ о назначении матери погибшего Героя России Марии Костюк руководителем Еврейской автономной области.
Позже российский лидер поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти павших защитников Отечества.
В мае Путин лично передал медали «Золотая Звезда» родителям отдавших жизни при выполнении воинского долга офицеров.