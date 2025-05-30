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Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.
Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.
Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».
Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.
Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.
Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.