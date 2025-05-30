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    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    30 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня

    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества

    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    30 мая 2025, 13:44 • Видео
    Германия сделала ставку на долгую войну

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Москву на парад Победы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву.

    «Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

    Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%, при этом 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, по данным фонда «Общественное мнение», составил 81%, передает ТАСС. В то же время 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    В ходе исследования также выяснилось, что 57% участников позитивно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт выше прошлой недели. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 61% респондентов – этот показатель вырос на три процентных пункта.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, что на два процентных пункта ниже по сравнению с прошлой неделей. Уровень одобрения ЛДПР остался без изменений – 10%, КПРФ поддержали 8% россиян (рост на один процентный пункт), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» поддержали по 3% опрошенных.

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране фиксируется увеличение семейных пар, желающих заводить более одного ребенка, и это очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, встреча проходила по видеосвязи.

    «Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, ожидаемое количество детей, согласно соцопросам, на уровне более двух, а желаемое – более трех.

    «Это очень хорошая тенденция в обществе складывается», – заключил глава государства.

    В четверг президент начал встречу с многодетными семьями. К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Ингушетии.

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    29 мая 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами, он подчеркнул, что ситуация в регионе непростая, но государство намерено реагировать на вызовы, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше». Эти слова прозвучали в ответ на выступление одной из семей из Запорожской области.

    Глава государства также уточнил, что российские власти будут обеспечивать эффективную реализацию всех программ поддержки, в том числе для многодетных семей, на всей территории России, вне зависимости от места проживания семей.

    На прошлой неделе на линии соприкосновения Запорожской области и ДНР начались бои за освобождение участка, находящегося под контролем украинских военных, в районе Новополя и Зеленого Поля. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния. В марте российские силы прорвали оборону противника на Запорожском фронте.

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    29 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии

    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ – вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения».

    Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии

    Служба внешней разведки (СВР) России выступила с невиданным никогда ранее заявлением – и по степени эмоционального накала, и по сути предъявленных обвинений. По данным СВР, оборонная промышленность Сербии продает оружие Украине с целью «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Что за этим стоит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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