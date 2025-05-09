Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной

Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.