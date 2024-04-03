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Казахстанские банки ограничили обслуживание карт «Мир»
Ряд крупных казахстанских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций.
Как отметили в колл-центре «Банка ЦентрКредит», карты «Мир» находятся под санкциями, поэтому их нельзя использовать в Казахстане, передает «Интерфакс».
Аналогичная информация предоставлена в «Народном банке», «Форте», «Нурбанке» и других.
По данным ВТБ, снять наличные с карт «Мир» в тенге можно в банкоматах банка, а переводы в данный момент недоступны.
В «Береке банке» сообщили, что операции по картам «Мир» в банкоматах и терминалах банка доступны, но переводы на карты других банков невозможны.
Ранее крупнейший банк Казахстана Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».