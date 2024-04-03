Казахстанские банки ограничили обслуживание карт «Мир»

Tекст: Александра Юдина

Как отметили в колл-центре «Банка ЦентрКредит», карты «Мир» находятся под санкциями, поэтому их нельзя использовать в Казахстане, передает «Интерфакс».

Аналогичная информация предоставлена в «Народном банке», «Форте», «Нурбанке» и других.

По данным ВТБ, снять наличные с карт «Мир» в тенге можно в банкоматах банка, а переводы в данный момент недоступны.

В «Береке банке» сообщили, что операции по картам «Мир» в банкоматах и терминалах банка доступны, но переводы на карты других банков невозможны.

Ранее крупнейший банк Казахстана Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».