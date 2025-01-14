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Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин согласился с предложением продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», - сказал глава государства.
Президент отметил, что за время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились значительных успехов в различных областях, включая улучшение качества жизни и развитие социальной сферы.
Глава государства подчеркнул важность комплексного и системного подхода в реализации программы, отметив, что общий объем ее финансирования составляет полтора триллиона рублей на период с 2015 по 2027 год.
Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов с бюджетом свыше 316 млрд рублей.