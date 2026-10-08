Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Хуситы заявили об уничтожении БПЛА турецкого производства над Йеменом
Хуситы заявили об уничтожении БПЛА Bayraktar над Йеменом
Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что военно-воздушные силы хуситов сбили принадлежащий Саудовской Аравии беспилотник турецкого производства Bayraktar над провинцией Таиз.
Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена движения хуситов уничтожили саудовский дрон над провинцией Таиз на юго-западе страны, заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, передает РИА «Новости».
«Над провинцией Таиз был сбит ударно-разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci, принадлежащий саудовскому противнику», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы сбили еще один саудовский беспилотник в Йемене. В прошлом месяце они ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии.
Летом йеменские повстанцы атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco.