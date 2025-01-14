Украинского депутата заочно осудили за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил украинского депутата к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

Tекст: Евгения Караваева

Суд в Москве заочно приговорил украинского политического деятеля Бориса Филатова к 9 годам колонии по делу о фейках в отношении российской армии, передает ТАСС .

Филатов признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием интернета, с угрозой применения насилия), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Коптевский суд Москвы заочно арестовал общественницу Евгению Чирикову, обвиняемую в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ранее глава Сахаровского центра Сергей Лукашевский заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

