Глава Сахаровского центра заочно осужден за фейки о ВС России

Глава Сахаровского центра Лукашевский заочно осужден на восемь лет за фейки о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Сергей Лукашевский, глава Сахаровского центра, был заочно осужден Московским районным судом Нижнего Новгорода на восемь лет колонии общего режима.

Как передает ТАСС, Лукашевского признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, что квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ввиду его нахождения за пределами России, суд вынес приговор заочно.

Сахаровский центр был включен в реестр иностранных агентов в декабре 2014 года. В конце 2022 года организация была оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. В январе 2023 года Сергей Лукашевский также был оштрафован за нарушение порядка деятельности. В августе 2023 года Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации центра.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* был приговорен заочно к десяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма и распространение ложной информации о действиях российских военных. Также Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему муниципальному депутату Людмиле Штейн за распространение фейковой информации о действиях Российской армии в ходе спецоперации.