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Глава Сахаровского центра заочно осужден за фейки о ВС России
Глава Сахаровского центра Лукашевский заочно осужден на восемь лет за фейки о ВС России
Глава Сахаровского центра (признан в РФ иноагентом) Сергей Лукашевский, находящийся за пределами России, был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Сергей Лукашевский, глава Сахаровского центра, был заочно осужден Московским районным судом Нижнего Новгорода на восемь лет колонии общего режима.
Как передает ТАСС, Лукашевского признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, что квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ввиду его нахождения за пределами России, суд вынес приговор заочно.
Сахаровский центр был включен в реестр иностранных агентов в декабре 2014 года. В конце 2022 года организация была оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. В январе 2023 года Сергей Лукашевский также был оштрафован за нарушение порядка деятельности. В августе 2023 года Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации центра.
Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* был приговорен заочно к десяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма и распространение ложной информации о действиях российских военных. Также Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему муниципальному депутату Людмиле Штейн за распространение фейковой информации о действиях Российской армии в ходе спецоперации.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом